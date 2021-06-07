У Львові планують відкрити два додаткові центри вакцинації.

 

У Львові цими вихідними, 12–13 червня, запрацюють ще два центри вакцинації. Йдеться про ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом, а також Центр ім. Олександра Довженка на Сихові. Про це сьогодні, 7 червня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

 

«Станом на сьогодні у Львові провакциновано близько 45 тисяч мешканців. Ми спільно з ІТ-кластером почали розгортання центрів вакцинації, перший з яких функціонує на базі "Арени Львів". Там бригади повноцінно працюють вже другі вихідні. Бачимо, що сьогодні динаміка нам дозволяє відкривати ще додаткові центри вакцинації. Відтак ми вже готуємо дві додаткові локації. Попередньо йдеться про ТРЦ Forum Lviv та Центр Довженка, зараз узгоджуємо всі деталі і фіналізуємо рішення. Завтра будемо з МОЗ погоджувати всі детальні інструкції та приступати до роботи», – розповів Андрій Москаленко.

 

Щеплення у додаткових локаціях відбуватиметься лише у вихідні дні. У ТРЦ «Форум» для вакцинації відведуть третій поверх, адже там є можливість заходу і виходу з різних боків і розміщення трьох вакцинальних бригад. У Центрі ім. Олександра Довженка – кілька можливих локацій на першому та другому поверхах.

 

 

За словами першого заступника міського голови, якщо буде достатня кількість вакцини, мобільні пункти вакцинації облаштують на період літніх канікул у школах у різних районах міста. «Таким чином ми хочемо виходити на швидшу динаміку та спрощену логістику», – додав він.

 

Нагадаємо, з 29 травня львів’яни та мешканці області, які зареєструвалися через додаток «Дія», почали отримувати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації на стадіоні «Арена Львів». Загалом щеплення від Covid тут отримали 3488 людей.

 

Фото sykhiv.media, facebook.com/andriy.moskalenko, olegbabenchuk.com

07.06.2021

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