В Ізраїлі обрано 11-го президента.

Ним став син шостого президента Іцхак Герцоґ.

Голову Єврейського агентства для Ізраїлю «Сохнут» Іцхака Герцоґа обрано новим, 11-м президентом єврейської держави. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Таємне голосування щодо кандидатури глави держави у Кнесеті відбулося в середу, другого червня.

Герцог переміг у першому ж турі виборів. За нього проголосувало 87 з 120 депутатів. Для перемоги ж вистачило б і 61-го голосу. Відтак Герцог отримав найпотужнішу підтримку в Кнесеті за всю історію країни.

На крісло глави держави претендувала також Мірьям Перець – друга жінка-кандидатка в президенти в історії країни. Її підтримало лише 26 депутатів Кнесету.

Відомо, що партія «Релігійний сіонізм» на чолі з Бецалелем Смотричем в повному складі проголосувала за кандидатуру Міріам Перець. Решта фракцій вирішили надати своїм членам повну свободу вибору.

Іцхак Герцог є сином шостого президента Ізраїлю Хаїма Герцоґа. Він змінить на президентській посаді Реувен Рівлін наприкінці першої декади липня.

Термін повноважень глави держави становить сім років. В Ізраїлі, який є парламентською республікою, обов'язки президента носять церемоніальний і формальний характер, а реальна влада зосереджена в руках прем'єра-міністра. Зокрема, президент відкриває перше засідання нового скликання Кнесету, доручає члену Кнесету сформувати новий уряд, приймає вірчі грамоти від іноземних амбасадорів, підписує угоди і закони, ухвалені Кнесетом.