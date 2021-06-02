В Ізраїлі обрано 11-го президента.

Ним став син шостого президента Іцхак Герцоґ.

 

 

Голову Єврейського агентства для Ізраїлю «Сохнут» Іцхака Герцоґа обрано новим, 11-м президентом єврейської держави. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Таємне голосування щодо кандидатури глави держави у Кнесеті відбулося в середу, другого червня.

 

Герцог переміг у першому ж турі виборів. За нього проголосувало 87 з 120 депутатів. Для перемоги ж вистачило б і 61-го голосу.  Відтак Герцог отримав найпотужнішу підтримку в Кнесеті за всю історію країни.

 

На крісло глави держави претендувала також Мірьям Перець – друга жінка-кандидатка в президенти в історії країни. Її підтримало лише 26 депутатів Кнесету.

 

Відомо, що партія «Релігійний сіонізм» на чолі з Бецалелем Смотричем в повному складі проголосувала за кандидатуру Міріам Перець. Решта фракцій вирішили надати своїм членам повну свободу вибору.

 

Іцхак Герцог є сином шостого президента Ізраїлю Хаїма Герцоґа. Він змінить на президентській посаді Реувен Рівлін наприкінці першої декади липня.

 

Термін повноважень глави держави становить сім років. В Ізраїлі, який є парламентською республікою, обов'язки президента носять церемоніальний і формальний характер, а реальна влада зосереджена в руках прем'єра-міністра. Зокрема, президент відкриває перше засідання нового скликання Кнесету, доручає члену Кнесету сформувати новий уряд, приймає вірчі грамоти від іноземних амбасадорів, підписує угоди і закони, ухвалені Кнесетом.

02.06.2021

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