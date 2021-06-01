На Львівщині завершують ремонт моста між Східницею та Уричем.

На Львівщині завершують ремонт на мості між Східницею та Уричем на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне, що забезпечить пряме сполучення між цими населеними пунктами. Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Ширина проїжджої частини, яку ремонтують, 7 метрів. На об’єкті дорожники змонтували балки прогонових будов, встановили монолітну плиту. Зараз укладають асфальтне покриття.

«Ремонт цього моста дозволить напряму доїхати зі Східниці в Урич та далі за маршрутом в інші населені пункти», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Ремонтні роботи проводять в межах програми Президента України «Велике будівництво», виконує роботи підрядна організація «Онур».

Зазначимо, торік відремонтували 5 кілометрів автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне, що дозволяє швидко доїхати із Закарпаття через перевал у Нижніх Воротах до Східниці. Дорога є важливим інфраструктурним об’єктом, оскільки веде до низки туристичних локацій. Загальна вартість ремонтних робіт – 150 мільйонів гривень. У цю суму врахували і ремонт вищезгаданого моста.

До слова, 31 травня до історико-культурного заповідника «Тустань», що розташований у с. Урич на Сколівщині, почав курсувати новий автобус зі Львова. Маршрут пролягає через Трускавець та Схiдницю. Їхати до заповідника потрібно близько двох годин, повідомили на facebook-сторінці заповідника.

Зі Львова автобус вирушає о 8:45 та 14:00, із Трускавця – о 10:40 та 15:55, зі Східниці – об 11:35 та 17:00. А з Урича до Львова можна виїхати о 12:05 та 18:30. У Львові автобус відправляється з автостанції на площі Двірцевій, кінцева зупинка в Уричі – біля церкви.

Фото loda.gov.ua