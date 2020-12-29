СБУ оголосила підозру колишньому депутатові Партії регіонів.

 

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому народному депутату Верховної Ради від Партії регіонів в участі у створенні терористичної організації та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу.

 

Про це йдеться у повідомленні на інернет-сторінці СБУ у вівторок.

 

 

"Екс-депутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу. Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим", – йдеться у повідомленні.

 

СБУ не розголошує імені зловмисника. Однак як повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на джерело у правоохоронних органах, ідеться про народного депутата Верховної Ради V і VI скликань Олексія Журавка.

 

У СБУ кваліфікували дії підозрюваного за ч.2 ст.109, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1 Кримінального кодексу України і повідомили про здійснення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

 

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