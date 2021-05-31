"Слуги народу" зареєстрували проєкт, що зупиняє норми закону про державну мову.

Народні депутати із фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкти, котрі пропонують відкласти на невизначений термін впровадження норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної в частині, котра стосується трансляції фільмів. 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону, котра передбачає, що фільми в Україні мають демонструвати українською мовою. Це стосується і кінопрокату, і інтернет-платформ, і телебачення.

Громадська ініціатива "Мова об'єднує" висловила обурення черговою спробою зупинити мовний закон і вимагає дезавуювати депутатські інціативи президентської фракції.

"Влада розпочала найзухваліший за два роки наступ на закон про мову, прагнучи зберегти домінування російської мови в медіа. Медіапростір є одним із головних полів битви в російській гібридній війні проти України, яка є перш за все війною за ідентичність. Саме тому Росія і проросійський олігархат завжди особливі зусилля спрямовували саме на русифікацію засобів масової інформації. Ухвалення в 2019 році довгоочікуваного закону про мову дозволило зупинити московську мовну експансію. Процес формування цілісного українського мовно-культурного простору має незаперечну суспільну підтримку і вирішальне значення для національної безпеки України", – ідеться у заяві ініціативи.

24 травня депутати "Слуги народу" Микита Потураєв і Євгенія Кравчук, а 28 травня – інший "слуга народу" Олександр Савченко зареєстрували законопроєкти №№ 5554 і 5554-1, які відкладають початок дії норми про кінопокази на невизначене післякарантинне майбутнє. Формальний привід – карантинні збитки індустрії.

"Спроба зірвати вступ у дію з 16 липня норми закону про демонстрування фільмів українською мовою є актом підтримки російської гібридної агресії проти України. За цією спробою стоїть змова проросійських олігархів – власників окремих телеканалів – і Володимира Зеленського, який особисто багато років займався русифікацією українського телеефіру. Намагання виправдати цю спробу коронавірусом не витримує критики, як і твердження, що телеканалам не вистачає українськомовних фільмів для заповнення ефіру. Щоб виконати закон, достатньо озвучити українською мовою хоча б ті фільми, які вони збиралися нав’язувати російською. Для мільярдерів, власників цих телеканалів, витрати на таке озвучення – копійки. Кожен депутат, який підтримає ці русифікаторські законопроєкти, відверто стане на бік Кремля. Жодні вказівки згори чи партійна дисципліна не можуть виправдати зраду національних інтересів", – йдеться у заяві спільноти "Мова об'єднує".

Народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що мовне питання пропонуватиметься у вівторок першим для включення до порядку денного сесії ВР.

"Просто слів бракує, як обізвати цю малоросійську провокацію. Мало проблем гарячих зараз в країні, повернемось ще раз до української!.. Вдумайтесь у весь абсурд ситуації: відкат назад відбувається під приводом захисту кіноіндустрії від пандемії! Автори законопроєкту вірять, що положення закону про мову можна повернути за два місяці після закінчення карантину. А коли це закінчення буде – не знає ніхто. Злий ковід, певно, може дивитись фільми лише російською", – обурилась Бобровська.

"Ви дістали! – критикує колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк. – Телевізійники і концертники через своє лобі у ВРУ інвазивно руйнують гуманітарний простір моєї держави. Вони стверджують, що коронавірус і карантин унеможливлюють застосування української мови у теле- і кіновиробництві, тому слід відтермінувати застосування цієї норми закону, яка має набути чинності 16 липня 2021 року, про що абсолютно всі знали уже два (!) роки, на післякарантинний період!".

Зусилля "слуг народу" проти мовного закону спрямовані не лише на кіновиробництво, а й на інші блоки закону. Як зазначає ініціатива "Мова об'єднує", другою складовою є анонсоване скасування вимоги до всеукраїнських газет і журналів мати з 16 січня 2022 року українськомовну версію. А третьою – кулуарне переписування законопроєкту "Про медіа", яке руйнує домовленості про збереження в цьому проєкті норм, що захищають український медіапростір від русифікації, закріплені у висновку гуманітарного комітету від 14 липня 2020 року.

"У разі послаблення в законопроєкті «Про медіа» норм, що стосуються захисту української мови і Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, або появи в цьому законопроєкті будь-яких нових русифікаторських положень, ми зробимо все можливе, щоб цей законопроєкт ніколи не був ухвалений. Ми закликаємо: Зеленського і його партію – дати нарешті спокій закону про мову; народних депутатів незалежно від партійності – усвідомити персональну відповідальність за майбутнє країни і не голосувати за русифікаторські законопроєкти; українських громадян – у разі ігнорування владою цих вимог бути готовими до рішучих дій для захисту нашої мови і держави", – ідеться в заяві ініціативи "Мова об'днує".