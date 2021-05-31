Зеленський створив президентський університет, до якого запросить "найкращих викладачів".

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки.

 

 

Про це Зеленський повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" у понеділок.

 

"В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який готуватиме людей майбутнього, збере найкращих викладачів і навчатиме фахівців, котрі зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави, для викликів майбутнього. Він готуватиме фахівців із кібербезпеки, фахівців штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій", – цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Як зазначив керівник держави, "студенти навчатимуться безкоштовно, а потім реалізовуватимуться і працюватимуть в Україні для захисту держави".

 

Зі слів міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, в Україні починають формуватися професії, які створять нову хвилю інновацій. "Ми формуємо професії та спеціальності майбутнього, які створюють шосту хвилю технологічного устрою. Цей процес формується на засадах сучасного наукового простору та практики", – сказав Шкарлет.

 

Українська влада пропонує закласти в основу президентського університету стандарт "3П: персоналії, професія, прогрес", або – мотиваційне лідерство, психологічний розвиток, комунікації, тімлідерство, побудова виробничих процесів, аналітика, розробка досліджень і ризиків.

 

"Буде великий кастинг і студентів, і викладачів", – сказав Шкарлет.

 

Він додав, що до участі в програмі навчання запросять іноземних експертів

 

31.05.2021

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