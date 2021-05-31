У ЦАР загинули російські найманці.

Вони стали жертвами бомбового атентату місцевих повстанців.

 

 

Внаслідок вибуху фугасу під час проїзду військової автоколони на північному заході Центральноафриканської Республіки загинули двоє місцевих поліціянтів і троє російських вояків-найманців. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на слова офіційного речника уряду ЦАР Анжа Максима Казаґі.

 

Атентат було скоєно ще 27 травня на ділянці шосе між містами Бербераті і Буар, за чотири сотні кілометрів від столиці ЦАР міста Бангі. За даними центральноафриканського порталу Corbeau News, колона поверталася на свою базу. До місця інциденту було скеровано російський гелікоптер для евакуації загиблих і поранених.

 

Росія, яка має значний вплив у цій бідній африканської країні, дислокує в ЦАР великий контингент так званих «інструкторів», які нібито навчають військовослужбовців центральноафриканської армії. Минулого року цей контингент поповнився сотнями нових російських учасників приватних військових формувань. Вони відіграють ключову роль в підтримці чинного президента Фаустіна Арченджа Тоуадера, армія якого протистоїть повстанцям.

 

Численні свідки подій і представники неурядових організацій заявляють, що «інструктори» – це головним чином учасники путінської ПВК «Ваґнера».

 

Раніше робоча група ООН з питань військового найманства офіційно висловила стурбованість у зв'язку з широким використанням владою ЦАР приватних військових компаній. У прес-релізі групи згадувалися три російські організації: ПВК «Ваґнера», компанія Sewa Security Services, яка вважається філією ПВК «Ваґнера» в республіці, а також Lobaye Invest SARLU (формально це гірничодобувна компанія, заснована в ЦАР в 2017 році).

31.05.2021

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