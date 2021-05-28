Республіканці в Сенаті заблокували розслідування штурму Капітолію.

Відтак не вдасться створити двопартійну парламентську комісію, яка б з’ясувала обставини інциденту.

Члени Сенату Конґресу США від Республіканської партії заблокували проходження законопроєкту про створення незалежної двопартійної комісії з розслідування обставин штурму Капітолію. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Законопроєкт передбачав створення спеціальної групи в складі десяти осіб – по п'ять від кожної партії. Вони мали б з'ясувати, що сталося у Вашінґтоні шостого січня 2021 року і як запобігти таким інцидентам у майбутньому.

Документ, який передбачав формування комісії, не пройшов у п'ятницю, 28 травня, необхідного процедурного голосування. За нього було віддано 54 голоси, проти – 35. Однак для проходження процедурного голосування була потрібна підтримка щонайменше 60 сенаторів. Шестеро республіканців, включно з колишнім кандидатом у президенти США Міттом Ромні, проголосували за створення комісії.

Ініціативу, спрямовану на створення цього органу, схвалила 19 травня Палата представників Конґресу. Однак у Сенаті законопроєкту була потрібна підтримка не тільки всіх демократів, а й щонайменше десяти республіканців, які здебільшого критикували цю пропозицію. Президент США демократ Джо Байден мав ухвалити рішення про формування незалежної комісії в разі схвалення цієї ініціативи законодавчою гілкою влади. Господар Білого дому неодноразово підтверджував, що підтримує ідею формування комісії.

Нагадаємо, що шостого січня прихильники попереднього президента США республіканця Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конґресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків виборів глави держави, які відбулися третього листопада 2020 року, перемогу на яких здобув Байден. В ході заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила маніфестантку. Окрім того, були зафіксовані не пов'язані між собою випадки смерті ще трьох осіб, кваліфіковані як інциденти медичного характеру. Після зіткнень також помер співробітник поліції Капітолію.