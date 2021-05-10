СБУ затримала на Закарпатті групу провокаторів із антиугорськими листівками.

 

Служба безпеки України викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Встановлено, що провокаторами є троє осіб, двоє із них – переселенці з Луганська.

 

"Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500", – прокоментували в СБУ.

 

 

Пресслужба інформує, що провокатори розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині у Береговому. Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів перерахували кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

 

Усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. 

 

10.05.2021

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