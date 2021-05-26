"Українську правду" купив Томаш Фіала.

 

Інвестиційна компанія Dragon Capital придбала 100% корпоративних прав на видання "Українська правда" та всі його активи.

 

 

Угоду підписали генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала і редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула, повідомляє "УП".

 

Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

 

Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

 

"За аналогією з проєктом NV.ua, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику "УП" й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди", – прокоментував Фіала.

 

Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Компанія переконана у великих перспективах цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність якого зростатиме протягом наступних років.

 

"Усі 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником "УП" закріплює це на папері", – сказала Севгіль-Мусаєва.

 

Редакція NV.ua, іншого медіапроєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції "УП".

 

26.05.2021

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