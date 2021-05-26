Олена Зеркаль йде з "Нафтогазу".

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль написала заяву про звільнення із "Нафтогазу".
Про це Зеркаль повідомила у коментарі NV.ua.
"Трудова книжка вже у мене на руках", – сказала Зеркаль.
Причину свого рішення Зеркаль не повідомила.
Нещодавно в НАК "Нафтогаз" змінився очільник – Андрія Коболєва звільнили, а призначили Юрія Вітренка. Через пертурбації в НАК демісували члени опікунської ради.
Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.
26.05.2021