Олена Зеркаль йде з "Нафтогазу".

 

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль написала заяву про звільнення із "Нафтогазу".

 

 

Про це Зеркаль повідомила у коментарі NV.ua.

 

"Трудова книжка вже у мене на руках", – сказала Зеркаль.

 

Причину свого рішення Зеркаль не повідомила.

 

Нещодавно в НАК "Нафтогаз" змінився очільник – Андрія Коболєва звільнили, а призначили Юрія Вітренка. Через пертурбації в НАК демісували члени опікунської ради.

 

Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. 

 

26.05.2021

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