Олена Зеркаль йде з "Нафтогазу".

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль написала заяву про звільнення із "Нафтогазу".

Про це Зеркаль повідомила у коментарі NV.ua.

"Трудова книжка вже у мене на руках", – сказала Зеркаль.

Причину свого рішення Зеркаль не повідомила.

Нещодавно в НАК "Нафтогаз" змінився очільник – Андрія Коболєва звільнили, а призначили Юрія Вітренка. Через пертурбації в НАК демісували члени опікунської ради.

Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.