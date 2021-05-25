Зустріч Байдена з Путіним пройде в Женеві 16 червня.

На ній не підніматиметься тема «перезавантаження» відносин.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і його російський колега Володимир Путін проведуть перемовини в Женеві 16 червня. Про це у вівторок, 25 травня, повідомило радіо Voice of America з покликом на заяву пресслужби Білого дому Кремля.

У заяві американської адміністрації наголошується, що зустріч призначено «відповідно до досягнутої домовленості» двох лідерів. На ній Байден і Путін обговорять весь спектр назрілих проблем.

Зокрема, темами перемовин стануть «стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин», а також «проблематика стратегічної стабільності» і «актуальні питання міжнародного порядку денного, включно зі взаємодією в боротьбі з пандемією коронавіруса і врегулювання реґіональних конфліктів», йдеться далі в повідомленні Білого дому.

У ньому також наголошено, що США прагнуть «відновити передбачуваність і стабільність в американсько-російських відносинах». Американське керівництво розглядає особисту зустріч двох лідерів як можливість «змінити баланс відносин між країнами». Але при цьому Білий дім уникає дискредитованого раніше терміну «перезавантаження».

«Ми не вважаємо це перезавантаженням. Це спроба змістити фокус з цих відносин, зробити їх більш передбачуваними, працювати разом в питаннях, де ми сходимося в думках, а там, де ми не погоджуємося, відкрито висловлювати наші погляди. Перезавантаження має на увазі, що ці відносини стануть найважливішим стратегічним партнерством цього президентства, а я не думаю, що це та ідея, яку ми намагаємося донести», – пояснив на умовах анонімності високопоставлений представник адміністрації США.

Нагадаємо, що 13 квітня Джо Байден під час телефонату з Путіним запропонував тому провести зустріч на нейтральній території в найближчі місяці. Американський лідер висловив стурбованість у зв'язку з раптовим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Росією Криму.