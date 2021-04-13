Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території.

Глава Білого підкреслив непохитну підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України.

Президент США Джо Байден провів у вівторок, 13 квітня, розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на прес-службу Білого дому.

Американський лідер висловив стурбованість у зв'язку з раптовим нарощуванням російських збройних сил на кордоні з Україною, на непідконтрольній Києву частині Донбасу, а також на території анексованого Росією Криму. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України і закликав Росію знизити напруженість.

Байден дав ясно зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть твердо заради захисту своїх національних інтересів у відповідь на такі дії Росії, як кібератаки і втручання у вибори. Водночас глава Білого дому підтвердив бажання США будувати стабільні та передбачувані відносини з Росією відповідно до американських інтересів.

Глава Білого дому і запропонував російському візаві провести в найближчі місяці зустріч на території третьої країни. На особистій зустрічі, за словами Бадена можна буде обговорити «весь спектр тем, з якими стикаються Сполучені Штати і Росія».

Повідомлення про телефонат Джо Байдена з Володимиром Путіним опубліковано і на сайті Кремля. У ньому наголошується, що розмова відбулася за ініціативою американської сторони. При цьому були «детально обговорені поточний стан російсько-американських відносин і деякі актуальні аспекти міжнародного порядку денного».