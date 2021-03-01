Калинець, Шабунін, Винничук et al. закликали ВР не послаблювати мовного закону.

Група українських митців, філологів та громадських діячів виступила з колективним зверненням, у котрому протестує проти спроб переписати норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На їхню думку, законопроєкти депутатів "Слуги народу" щодо мови сфери обслуговування є "відвертою провокацією, що загрожує національній єдності й правам мільйонів людей".
Текст звернення поширила спільнота "Мова об'єднує". Під текстом заяви підписалися Ігор Юхновський, Ігор Калинець, Василь Овсієнко, Володимир Василенко, Дмитро Павличко, Ірма Вітовська, Вахтанг Кіпіані, Сергій Квіт, Йосиф Зісельс, Іван Леньо, Віталій Шабунін, Ахтем Сеітаблаєв, Василь Шкляр, Лариса Масенко, Юрій Винничук, Володимир Балух та інші.
"Попри розгорнуту Кремлем і його п’ятою колоною кампанію з дискредитації закону про мову, перехід сфери послуг на українську відбувається по всій країні і має, як свідчать соціологи, підтримку абсолютної більшості українських громадян. За цих обставин внесення депутатами фракції «Слуга народу» законопроєктів 4638 і 4638-2 є відвертою провокацією, що загрожує національній єдності й правам мільйонів людей", – ідеться у заяві.
"Український парламент не може використовуватися для реалізації антиукраїнських сценаріїв. Не варто випробовувати громадянське суспільство на міцність. Українці не раз засвідчили здатність відстоювати свої права і в разі потреби зроблять це знову. Але вся відповідальність за наслідки неминучих протестів у разі спроб ревізії закону про мову ляже на нинішню владу", – закликають автори зверненння.
#дослівно
"Ми глибоко обурені законодавчими ініціативами депутатів фракції «Слуга народу», спрямованими на руйнування механізмів захисту мовних прав українців і закликаємо владу відмовитися від цих ініціатив.
Українська мова є одним із ключових чинників національної безпеки та єдності нашої держави. Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» став визначною віхою українського державотворення і передбачає цілісну систему підтримки, розвитку й захисту української мови.
Однією з важливих складових цього закону є гарантії надання інформації та послуг українською мовою, що набули чинності у січні цього року. Право кожного на обслуговування українською мовою захищене у тому числі й нормами про штрафи для тих суб’єктів господарювання, які зухвало й неодноразово порушують мовні права споживачів.
При цьому закон не обмежує дублювання інформації чи індивідуальне обслуговування клієнта на його прохання будь-якою мовою.
Попри розгорнуту Кремлем і його п’ятою колоною кампанію з дискредитації закону про мову, перехід сфери послуг на українську відбувається по всій країні і має, як свідчать соціологи, підтримку абсолютної більшості українських громадян.
За цих обставин внесення депутатами фракції «Слуга народу» законопроєктів 4638 і 4638-2 є відвертою провокацією, що загрожує національній єдності й правам мільйонів людей.
Обидва ці проєкти передбачають нищення цілісної системи захисту мовних прав українців, яка вже діє. По суті, норми закону про мову пропонується перетворити на декларацію, яку можна безкарно порушувати. Такі дії - неприпустимі, адже ознакою будь-якого дієвого закону є неухильність його виконання і відповідальність за порушення.
Ми закликаємо Верховну Раду України, парламентські комітети, фракції та групи у жодному вигляді не підтримувати ці законопроєкти чи їх включення до порядку денного. Ці та інші проєкти, спрямовані проти української мови мають бути відкликані і зняті з розгляду.
Український парламент не може використовуватися для реалізації антиукраїнських сценаріїв. Не варто випробовувати громадянське суспільство на міцність. Українці не раз засвідчили здатність відстоювати свої права і в разі потреби зроблять це знову. Але вся відповідальність за наслідки неминучих протестів у разі спроб ревізії закону про мову ляже на нинішню владу.
Володимир Василенко, правник, дипломат, заслужений юрист України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001-2005), представник України в Раді ООН з прав людини (2006-2010),
Ігор Юхновський, академік НАН України, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»,
Дмитро Павличко, поет, перекладач, літературний критик, політичний діяч, надзвичайний і повноважний посол України, Герой України,
Ярослав Яцків, академік НАН України, член президії НАН України, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»,
Ірма Вітовська, акторка театру й кіно, заслужена артистка України,
Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», політв’язень Кремля 2016-2017 рр.,
Вахтанг Кіпіані, журналіст, головний редактор проєкту «Історична правда»,
Василь Овсієнко, член Української гельсінської групи, політв'язень комуністичного режиму, публіцист, історик дисидентського руху,
Павло Мовчан, поет, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, Голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Шевченка,
Сергій Квіт, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Павло Гриценко, мовознавець, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України, дійсний член НТШ,
Микола Жулинський, літературознавець директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, голова товариства «Україна-Світ»,
Ігор Калинець, поет і прозаїк, політв’язень комуністичного режиму, лавреат Національної премії імені Шевченка, почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка,
Володимир Огризко, надзвичайний і повноважний посол, міністр закордонних справ України (2007-2009),
Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», співпрезидент Вааду України,
Іван Леньо, музикант, лідер гурту Kozak System,
Віктор Шишкін, заслужений юрист України, перший генеральний прокурор незалежної України, суддя Конституційного Суду (2006-2015),
Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції,
Тарас Компаніченко, поет, композитор, лідер гурту «Хорея козацька», народний артист України,
Ахтем Сеітаблаєв, актор і режисер, заслужений артист АР Крим,
Євген Нищук, актор театру та кіно, народний артист України, міністр культури України у 2014 і 2016-2019 рр.,
Василь Шкляр, письменник, лавреат Національної премії ім. Шевченка,
Лариса Масенко, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук,
Юрій Шевчук, мовознавець, викладач Колумбійського та Єльського університетів, засновник і директор Українського кіноклубу при Колумбійському університеті,
Володимир Тихий, кінорежисер, лавреат Національної премії імені Шевченка, засновник об‘єднання кінодокументалістів «Вавилон 13»,
Володимир Кулик, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України,
Юрій Винничук, письменник,
Володимир Балух, громадський активіст, політв’язень Кремля 2016-2019 рр.,
Юрій Щербак, доктор медичних наук, письменник, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка (2016- 2019),
Михайло Слабошпицький, письменник, публіцист, співголова координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика
etc.
01.03.2021