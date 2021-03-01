Калинець, Шабунін, Винничук et al. закликали ВР не послаблювати мовного закону.

Група українських митців, філологів та громадських діячів виступила з колективним зверненням, у котрому протестує проти спроб переписати норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На їхню думку, законопроєкти депутатів "Слуги народу" щодо мови сфери обслуговування є "відвертою провокацією, що загрожує національній єдності й правам мільйонів людей".

Текст звернення поширила спільнота "Мова об'єднує". Під текстом заяви підписалися Ігор Юхновський, Ігор Калинець, Василь Овсієнко, Володимир Василенко, Дмитро Павличко, Ірма Вітовська, Вахтанг Кіпіані, Сергій Квіт, Йосиф Зісельс, Іван Леньо, Віталій Шабунін, Ахтем Сеітаблаєв, Василь Шкляр, Лариса Масенко, Юрій Винничук, Володимир Балух та інші.

"Попри розгорнуту Кремлем і його п’ятою колоною кампанію з дискредитації закону про мову, перехід сфери послуг на українську відбувається по всій країні і має, як свідчать соціологи, підтримку абсолютної більшості українських громадян. За цих обставин внесення депутатами фракції «Слуга народу» законопроєктів 4638 і 4638-2 є відвертою провокацією, що загрожує національній єдності й правам мільйонів людей", – ідеться у заяві.

"Український парламент не може використовуватися для реалізації антиукраїнських сценаріїв. Не варто випробовувати громадянське суспільство на міцність. Українці не раз засвідчили здатність відстоювати свої права і в разі потреби зроблять це знову. Але вся відповідальність за наслідки неминучих протестів у разі спроб ревізії закону про мову ляже на нинішню владу", – закликають автори зверненння.