Міністр культури: За порушення мовного закону першими треба карати чиновників.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не підтримує темп упровадження норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у відносих зі сфри обслуговування, і пропонує розпочати штрафування із чиновників.

Про це Ткаченко сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс – у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, «губернаторів», всіх інших чиновників", – сказав він.

"Я думаю, що населення це сприйме дуже добре. Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти", – додав Ткаченко.

"І у побуті мені приємно, коли я тепер дзвоню замовити якусь їжу у ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно", – визнав Ткаченко.

Іще до вступу на нинішню міністерську посаду 2020 року Олександр Ткаченко, тодішній голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, неодноразово заявляв про потребу перегляду "мовного закону". Зокрема, він вимагав змінити саме норму про невикористання української мови у сфері послуг.