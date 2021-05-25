На Франківщині підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

На Івано-Франківщині директору підприємства повідомили про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Про це сьогодні, 25 травня, повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що грудні 2018 року між департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації та підрядним підприємством був укладений договір щодо будівництва амбулаторії в одному із сіл Надвірнянського району.

«Після виконання зазначених робіт директор підприємства вніс до офіційних документів неправдиві відомості, завищивши дані щодо обсягу робіт та використаних матеріалів на 90 тис. грн, на підставі чого в подальшому на рахунки очолюваного підозрюваним підприємства перераховано бюджетні кошти», – йдеться у повідомленні.

За даними електронної системи Dozorro, у грудні 2018 року департамент уклав одну угоду на будівництво амбулаторії у Надвірнянському районі Івано-Франківщини, а саме у с. Зелена. У закупівлі на її будівництво з очікуваною вартістю у 8 мільйонів 244 тисяч гривень змагалося двоє учасників. ПП «АЛЬЯНСБУД-2» запропонувало нижчу ціну – виконати роботи за 7 мільйонів 802 тисячі гривень. Угоду з переможцем тендеру уклали 17 грудня. Роботи підрядник мав виконати до 30 квітня 2019, проте потім дію договору продовжили до лютого 2020 року.

При цьому у листопаді 2019 року замовник провів закупівлю на додаткові роботи з будівництва згадуваної амбулаторії та замовив їх у того ж підрядника – ПП «АЛЬЯНСБУД-2» – за 220 тисяч гривень.

Зазначимо, у 2018 році Мінрегіон затвердив перелік проєктів та заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, відповідно до якого в Івано-Франківській області заплановано побудувати 26 нових амбулаторій.

Надвірнянщина – не перша, де виявили бюджетні зловживання під час будівництва амбулаторій. Зокрема, у вересні 2020 року за завищення вартості будівельних робіт на майже 400 тисяч гривень під час будівництва амбулаторії в одному з сіл Долинського району посадовцю Івано-Франківської ОДА було повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України), а також керівнику підрядної організації – у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, та службовому підробленні (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

Аналогічно повідомили про підозру посадовцю Івано-Франківської облдержадміністрації через завищення в актах виконаних робіт на 460 тисяч гривень вартості будівництва амбулаторії у селі на Косівщині.

Фото mi100.info, wn.if.ua