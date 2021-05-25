Офіційно: Україна припинила авіасполучення із Білоруссю.

Кабінет Міністрів запроваджує заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю із 26 травня 2021 року.

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у вівторок.

"Рішення прийнято з метою забезпечення безпеки авіації та суспільства", – прокоментували в Кабміні.

Уряд зазначає, що передумовою для заборони стали події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевіча.

Україна встановила заборону на здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення, розташованих на території України та Республіки Білорусь, українськими та білоруськими експлуатантами; виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Республіки Білорусь.

"Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання – оперативна організація всіх заходів у суворій відповідності з міжнародним і національним законодавством. Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір", – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що 24 травня лідери ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю, а також «якомога швидше» ввести додаткові санкції проти Білорусі. Рішення поки не набуло чинності – воно ще має бути узгоджено і затверджено в Раді ЄС на рівні міністрів.