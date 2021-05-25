Прем'єр скликав засідання уряду для розриву авіасполучення з Білоруссю.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, збираю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання про авіасполучення між Україною та Білоруссю", – поінформував голова уряду.

Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури мають підготувати пакет відповідних рішень.

"Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", – резюмував Шмигаль.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив дії білоруської влади і наголосив на тому, що Україна прагне демократичної Білорусі.

"Переслідуючи незгодних, влада Білорусі не зупиняється ні перед чим. Небезпечним вже став і авіапростір. Україна завжди була зацікавлена у демократичній Білорусі, де поважають права людини. Але нині готуємо зупинку авіасполучення та заборону українським літакам пролітати її небом", – написав Кулеба у Twitter.

У понеділок Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю і закликав уряд залагодити належні формальності.

23 травня білоруські спецслужби мусили до екстреної посадки літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі. На борту літака перебував редактор Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич та його подруга, громадянка Росії, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх затримали.