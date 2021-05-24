Доказ лабораторного походження COVID-19: вуханські вірусологи захворіли ще напередодні епідемії.

Щонайменше троє науковців зверталися по медичну допомогу до того, як з’явилася інформація про коронавірус.

 

 

Стало відомо, що ще в листопаді 2019 року, тобто до появи інформації про коронавірус, щонайменше троє науковців з інституту вірусології в китайському місті Вухані важко занедужали й зверталися по медичну допомогу. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з покликом на таємний звіт розвідки США.

 

Нагадаємо, що спалах коронавірусу SARS-CoV-2 був уперше зафіксований саме у Вухані в грудні 2019 року. На думку журналістів, відомості про те, що незадовго до початку пандемії до шпиталю зі симптомами, схожими на COVID-19, потрапили члени однієї команди, яка працювала з коронавірусами, можуть виявитися важливими.

 

Цей факт, на думку видання, може свідчити на користь гіпотези про штучне походження вірусу й додає ваги закликам щодо проведення розслідування про ймовірні витоки коронавірусу з лабораторії.

 

США послали запит про коментар в Міністерство закордонних справ КНР. У відповідь в МЗС Китаю заявили, що Сполучені Штати продовжують розкручувати хибну теорію про витік коронавірусу з лабораторії.

 

Американська влада ще на самому початку пандемії допускала, що хвороба могла виникнути внаслідок випадкового витоку коронавірусу з вуханської лабораторії. Цю теорію гаряче підтримував і експрезидент США Дональд Трамп, який заявляв, що у нього є докази штучного походження вірусу.

 

 

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