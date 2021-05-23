Опозиційного білоруського журналіста затримано в Мінську після екстреної посадки літака.

Роман Протасевіча прямував з Атен до Вільнюса, коли було оголошено, що на облавку – бомба.

 

 

У Мінську затримано опозиційного білоруського журналіста і блогера, колишнього головного редактор телеграм-каналу Nexta, Романа Протасевіча, якого влада Білорусі звинувачує в організації масових заворушень. Про це повідомила Білоруська служба Radio Free Europe/Radio Liberty. Протасевіч перебував на облавку літака авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс з Атен до Вільнюса, але був змушений здійснити екстрену посадку на летовищі Мінська.

 

Близький до адміністрації лідера Білорусі Олександра Лукашенка телеграм-канал «Пул Первого» повідомив, що команду прийняти в Мінську літак віддав Лукашенко особисто в зв`язку з повідомленням про бомбу в літаку. За його дорученням для супроводу пасажирського літака в небо було піднято винищувач МіГ-29.

 

При цьому з даних про політ літака на сайті Flihtradar24 видно, що літак розвернувся до Мінська, коли вже був майже на кордоні з Литвою. При цьому, як подає Radio Free Europe/Radio Liberty, екіпаж не попередив пасажирів про зміну маршруту.

 

Авіакомпанія поки що не прокоментувала те, що трапилося, незалежних підтверджень повідомлення про бомбу на облавку немає. Влада Білорусі повідомила, що бомбу під час огляду на летовищі Мінська не виявили.

 

У листопаді 2020 року КДБ Білорусі вніс Протасевіча, разом з іншим засновником Nextа Степаном Пуцілом, в список терористів. Окрім цього, білоруський Слідчий комітет завів проти Пуціла і Протасевича кримінальні справи за статтями про організацію масових заворушень та «організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок». Телеграм-канал Nexta був визнаний екстремістським на території Білорусі.

23.05.2021

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