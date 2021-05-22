Разумков визнав, що референдумом маніпулюють.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков досить стримано відгукнувся про ідею проведення всеукраїнського референдуму на тему Донбасу. Спікер парламенту наголосив, що ефективність плебісциту залежить від того, хто оперує тим інструментом.

Про це Разумков заявив в етері телеканалу "Прямий".

"Давайте підійдемо фахово до цього питання. Референдум – такий ефективний інструмент, завдяки якому ми отримали свого часу незалежність. Але референдум я люблю порівнювати зі скальпелем – у руках хірурга це може врятувати країну. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки", – сказав Разумков.

"Я думаю, що ми завжди, як влада, повинні виходити з інтересів нашої держави і діяти виключно для того, щоб повернути свої території. Ви розумієте, що таке референдум? Треба розуміти, які питання виносять, який буде наслідок і що ми хочемо там обговорити", – зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в четвер сказав про можливість проведення всеукраїнського референдуму з питання щодо ситуації на Донбасі.