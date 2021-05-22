США таки запровадили додаткові санкції щодо «Північного потоку-2».

Проте під них не потрапила ні компанія-оператор, ні її керівник.

Міністерство фінансів США в п'ятницю, 21 травня, офіційно оголосило про накладення санкцій на деякі компанії, залучені до реалізації газпромівського мегапроєкту «Північний потік-2», а також на низку суден, які беруть участь в будівництві газогону. Згідно з документом, опублікованим на сайті відомства, під американські санкції потрапили: трубоукладач «Академик Черский», а також судна «Артемис Оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов», «Юрий Топчев».

Окрім того, в списку Мінфіну США значаться федеральна державна бюджетна установа «Морська рятувальна служба», ТОВ «Мортранссервіс», АТ «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а також ТОВ «КОКСОХИМТРАНС».

В опублікованому списку відсутня компанія-оператор газогону «Північний потік-2» Nord Stream 2 AG. Нагадаємо, що напередодні адміністрація Джо Байдена запровадила і тут же призупинила дію санкцій проти Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга (Matthias Warnig). Про це повідомляли в звіті Держдепартаменту США, надісланому до Конґрес. Білий дім пояснив свою позицію «національними інтересами».