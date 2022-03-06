Shell обіцяє спрямувати прибуток від російської нафти на підтримку України.

Компанія також повідомила, що через війну в Україні виходять з усіх спільних із Росією проєктів.

На тлі війни Росії проти України найбільша у світі нафтогазова компанія Royal Dutch Shell у суботу, п’ятого березня, опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Twitter заяву, яка пояснює причини, з яких вона здійснила придбання вантажу сирої нафти в Росії.

«Вчора ми ухвалили важке рішення – придбати вантаж російської сирої нафти. Наші нафтопереробні заводи виробляють бензин та дизельне паливо, а також продукти, на які люди розраховують повсякденно. Щоб внести ясність, зазначимо, що за відсутності безперебійного постачання сирої нафти на НПЗ енергетична промисловість найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів по всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не прийшли б досить швидко, щоб уникнути перебоїв з постачанням», – вказано у заяві компанії, яку цитує інформаційна аґенція Reuters.

Водночас Shell пообіцяла, що продовжить робити вибір на користь альтернатив російській нафті «скрізь, де це можливо». «Однак це (відмова від російської нафти – Z) не може статися відразу через важливу роль, яку Росія відіграє у глобальному ланцюжку поставок», – додали в компанії.

Угоду, яка формально не порушувала західних санкцій проти Москви, розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Мені сказали, що Shell вчора непомітно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?», – написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Аби якось реванжуватися керівництво Royal Dutch Shell пообіцяло: «Ми перерахуємо прибуток від обмеженого обсягу російської нафти, який ми змушені були закупити, до спеціального фонду. Найближчими днями та тижнями ми працюватимемо з партнерами з надання допомоги та гуманітарними організаціями, щоб визначити, де найкраще використовувати ці засоби так, щоби пом'якшити жахливі наслідки цієї війни для народу України».

Раніше компанія Shell заявила про вихід із усіх спільних із Росією проєктів через війну в Україні. Одним із таких проектів є газогін «Північний потік-2».