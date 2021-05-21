Папа Франціск привітав перемир'я між Ізраїлем і Палестиною.

Він закликав вірних Католицької церкви долучитися до молитви за мир на Святій землі.

 

 

Папа Римський Франціск привітав припинення вогню на Святій землі і висловив сподівання на мир і подальший діалог сторін. Відповідна заява Понтифіка пролунала в п'ятницю, 21 травня, під час зустрічі з новими амбасадорами низки країн при Святому престолі: Сінгапуру, Зімбабве, Бангладешу, Алжиру, Шрі-Ланки, Барбадосу, Швеції, Фінляндії та Непалу. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News з покликом на повідомлення пресслужби Ватикану.

 

«Постійно думаю про те, що в останні дні відбувалося на Святій землі. Дякую Богові за рішення припинити зіткнення і сподіваюся на відновлення діалогу і встановлення миру», – зазначив Понтифік.

 

У цьому контексті Святіший Отець поділився повідомленням про те, що в суботу, 22 травня, католицькі ієрархи Святої Землі проведуть разом зі своїми вірними молитовне чування з нагоди П’ятидесятниці, що пройде в храмі святого Стефана в Єрусалимі, випрошуючи дару миру.

 

«Використовую цю нагоду, щоби попросити усіх пастирів і вірних Католицької Церкви єднатися з їхньою молитвою. Нехай же в кожній громаді піднесеться благання до Святого Духа, щоби ізраїльтяни та палестинці змогли знайти дорогу діалогу та прощення, щоби бути терпеливими будівничими миру та справедливості, відкриваючись крок за кроком на спільну надію, на братерське співжиття», – закликав Понтифік.

 

Папа Франціск вказав, що Святий престол через свою дипломатичну мережу і міжнародну діяльність «підтримує будь-які зусилля для побудови світу, де людське життя було б в центрі».

 

Режим припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями в Секторі Ґаза вступив в силу в п'ятницю о 02:00 за ізраїльським часом .

21.05.2021

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