Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

Київський апеляційний суд залишив голову політичної ради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни.

Про це передає hromadske.

Сьогодні апеляційний суд розглядав скарги прокурорів та адвокатів Віктора Медведчука на рішення Печерського суду, яким депутата від "ОПЗЖ" відправили під цілодобовий домашній арешт.

Прокурори просили взяти під варту Медведчука, наголошуючи, що він може втекти від слідства й чинити тиск на інших ймовірних невстановлених фігурантів справи. Обвинувачення також наголошувало, що доказів вчинення Медведчуком злочинів достатньо, просто не всі з них уже були відкриті.Прокурори наголосили на тому, що наразі не всі ймовірні фігуранти встановлені, а отже є ризик тиску на них Медведчуком.

Суму застави у розмірі 300 мільйонів гривень прокурори пояснили майновим станом депутата та ймовірною сумою збитків.

Адвокати ж просили взагалі скасувати запобіжний захід або віддати на поруки народним депутатам. На думку захисників підозра є бездоказовим припущенням, а вручення здійснювалось з порушенням норм КПК.

Також вони наголошували на незаконності досудового слідства, зокрема НСРД. На їхню думку, слідство мало проводити Державне бюро розслідувань. Однак прокурори пояснили це тим, що стаття 111 ㅡ підслідність саме СБУ.

Захист наголосив на тому, що ризики не були доведені прокуратурою, як і відсутність можливості обрання більш м'якого запобіжного заходу.

Захисники Медведчука запевняли, що їхній підзахисний не буде тікати, й сумнівалися в незалежності проведених експертиз, мовляв, вони були підконтрольні СБУ. Також адвокати запевняли, що слідство не довело ймовірний зв'язок Медведчука з фірмами, які фігурують у справі, зокрема ㅡ "Нові проєкти".

Сам Віктор Медведчук вважає, що вся справа відносно нього і Тараса Козака ㅡ тиск на опозицію.

"Я і мої адвокати вважаємо, що матеріали підозри є необґрунтованими, політичним, а також вважаємо, що це політичні репресії проти мене, як представника партія, яка виступає проти курсу чинної влади. Ми виступаємо за мирне врегулювання на Донбасі, ми маємо мирний план. І це не просто план, а узгоджений в результаті переговорів усіх зацікавлених сторін", ㅡ сказав Медведчук.

Під час спілкування з журналістами Медведчук сказав, що оприлюднені журналістами записи нібито його телефонних розмов з російськими посадовцями та бойовиками – це фальсифікація та провокація.

Водночас він підтвердив, що спілкувався з п'ятим президентом України Петром Порошенком у 2014 році.

"Я спілкувався з паном Порошенком і у 2014-му, і у 2015-му, і надалі ㅡ до 2018 року, поки ми не розійшлися у поглядах щодо звільнення військовополонених", – сказав Медведчук.

Відповідаючи а питання про те, чи мав він неофіційні повноваження про домовленість з бойовиками та про надання їм певних гарантій від української сторони, – він заперечив. "Я вів переговори на підставі тих повноважень, які мені були надані щодо мирного врегулювання. У травні такі повноваження були надані ще Турчиновим, а далі вже Порошенком. Ніяких гарантій я не міг передавати, оскільки не мав для цього повноважень", ㅡ заявив Медведчук.