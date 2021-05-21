В Україні на помаранчевому рівні епіднебезпеки залишилася лише Донеччина.

В Україні на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки перебуває лише Донецька область. Решта реґіонів – у жовтій зоні.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, на Донеччині епідемічний поріг перевершено на 1,5% (101,5%). Рівень госпіталізацій в області становить 37,3 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 – 40,8% при граничному показнику в 65%.

МОЗ аналізує: у жодному регіоні не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, запроваджено чотири рівні епіднебезпеки та показники їхнього визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів нижча за 50% епідемічного порогу; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше як 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше як 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис.населення – менше як 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше як 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше як 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше як 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено двоє або більше показників. Він визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення про скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів поспіль.