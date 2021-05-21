На День Незалежності в Україну вперше привезуть Конституцію Орлика.

 

Швеція надасть Україні оригінал латинської версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

 

 

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

 

“Вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави. Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині”, – прокоментував голова МЗС.

 

Міністр повідомив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для її тимчасового експонування в Україні в межах святкування 30-ї річниці Незалежності.

 

“Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами”, – зазначив Кулеба.

 

Керівник МЗС подякував Національному архіву Швеції і його директору Карін Острем Іко за надану можливість представити українцям надзвичайно важливу для історії державотворення реліквію, а також міністру закордонних справ Швеції Анн Лінде за підтримку проєкту.

 

Кулеба зауважив, що з української сторони це спільне досягнення МЗС, Посольства України у Швеції, Міністерства культури та інформаційної політики та Національного заповідника “Софія Київська”.

 

Міністр також зазначив, що Лінчопінгська міська бібліотека у Швеції погодилась надати для тимчасового експонування гетьманську булаву, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала Пилипу Орлику.

 

У четвер Президент України Володимир Зеленський під час пресової конференції розповів про план заходів з нагоди 30-ліття Незалежності України. Урочистості триватимуть три дні. Зі слів Зеленського, українці матимуть можливість побачити Конституцію Пилипа Орлика.

 

"Ми обов'язково привеземо першу Конституцію України, Конституцію Пилипа Орлика. Вперше вона з'явиться в Україні, ми отримали вже підтвердження", – сказав Зеленський.

 

21.05.2021

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