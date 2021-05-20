Упродовж минулої доби в Україні виявили 5 тисяч нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5165 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 16 732 особи.
Динаміка захворювань (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували на Дніпропетровщині (489), у Києві (433), а також на Харківщині (429).
За добу зареєстрували 202 смерті, спричинених ускладненнями від коронавірусу. Загалом за час епідемії померло 48 899 людей в Україні.
20.05.2021