Курс біткоїна обвалилася майже на третину.

Причиною цього стала заява Народного банку Китаю.

 

 

Вартість біткоїна на криптобіржі Binance за добу обвалилася на 30 відсотків. Про це повідомило німецьке ділове видання Manager Magazin. Відтак курс криптовалюти досягнув свого цьогорічного мінімуму. Наразі за біткоїни на біржі дають $30066.

 

Курс найпопулярнішої криптовалюти розпочав своє останнє падіння ввечері 18 травня. Головною причиною цього стало оприлюднення Народним банком Китаю своєї позиції щодо криптовалюти. Пекін оголосив, що криптовалюта – це не справжня валюта, тож вона не може використовуватися як платіжний засіб. А варто зазначити, що на Китай припадає істотна частка майнінґу криптовалюти і виробництва обладнання для нього.

 

Водночас, за даними аналітичної компанії Glassnode, на криптовалютних біржах було зафіксовано найбільший приплив біткоїнів з березня минулого року. Нагадаємо, що в березні 2020-го відбулося одне з найстрімкіших падінь котирувань криптовалюти, коли вона за добу опускалися майже на 50%.

 

Також за минулу добу завалилися курси й інших криптовалют. Наприклад курс Dogecoin, який через більшу екологічність Маск підтримав, впав за добу майже на 17 відсотків.

 

Нагадаємо, що попереднє відчутне зниження котирувань біткоїни відбулося в неділю, 16 травня. Тоді засновник і голова Tesla Ілон Маск розкритикував біткоїни як валюту, яка завдає шкоди довкіллю, і заявив, що його автомобільна компанія більше не братиме біткоїни як засіб оплати продукції. Окрім того пішли чутки, що компанія Tesla почала позбуватися своїх накопичень в криптовалюті. Хоча сам Маск запевняв, що автовиробник не розпочинав розпродавати своїх накопичень в біткоїнах.

 

Біткоїн встановив історичний максимум вартості 14 квітня 2021 року, тоді курс криптовалюти досяг рекордної позначки – 64,8 тисяч доларів. З того часу котирування криптовалюти впали більш ніж на 50%.

19.05.2021

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