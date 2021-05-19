Естонія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Про це у середу повідомила пресова служба Президента.

Очільниця естонського уряду Кая Каллас перебуває в Україні з триденним візитом, у середу вона провела зустріч з Президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі окрему увагу приділили першочерговим крокам України у напрямі поглиблення відносин з ЄС.

Володимир Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання.

"За результатами переговорів Президент України та прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", – йдеться у повідомленні ОП.

Наразі вже три країни раніше зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС – Литва, Латвія та Польща.