У Львові зареєстрували другий індустріальний парк.

Індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» 14 травня був включений до Реєстру індустріальних парків міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Про це повідомили в міністерстві напередодні, 17 травня.

«Ми вітаємо ініціативу компанії «Спарроу Індастріз» щодо створення індустріального парку у Львові, який має потенціал стати сучасними інструментом для розвитку та модернізації промисловості міста та створення нових робочих місць у цій сфері. Розвиток промислового виробництва у індустріальних парках – це поширена та успішна європейська практика, і ми раді, що цей механізм реалізується у м. Львові», – зазначив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Згідно з повііфдомленням міністерства, індустріальний парк розташований у межах Львова, у промисловій зоні Сигнівка на вул. Північній. Його площа становить 18,8 га. Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ «Спарроу Індастріз». Парк створюють терміном на 30 років. ТОВ «Спарроу Індастріз» будуватиме його за власні кошти, кошти приватних інвесторів, а також із залученням кредитних ресурсів.

Загальна сума інвестицій в повний розвиток і функціонування індустріального парку складе 1,9 мільярда гривень: на облаштування інфраструктури парку планують витратити 316 мільйонів гривень, а на будівництво самих об’єктів – 1 мільярд 582 мільйонів гривень.

Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності в парку будуть машинобудування та металообробка, логістика (urban logistics), легка та харчова промисловість, переробна галузь, деревообробна, поліграфічна галузь, інші галузі, сумісні із вищезазначеними. Ініціатор проєкту планує створити в індустріалньому парку близько 1 тисячі робочих місць.

«Це прекрасна можливість залучити фінансування, кількість нових робочих місць може досягти 1000. Це також збільшення податкових надходжень, платежів до бюджету та державних цільових фондів, а також підвищення рівня доходів в регіоні», – повідомив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда.

За його словами, очікується, що учасниками парку будуть у тому числі експортоорієнтовані компанії.

«Є підстави вважати, що учасниками парку будуть іноземні компанії з експортним продуктом, тому частка експортної виручки в загальному обсязі реалізованої продукції прогнозується не менше 20-30%. Загальний обсяг продажів на етапі повного освоєння приміщень індустріального парку може скласти 56 мільйонів доларів на рік», – додав Степан Куйбіда.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спарроу індастріз» зі статутним капіталом 30 мільйонів гривень було зареєстроване у 2020 році Львові на вул. Кам'янецькій. Компанія спеціалізуються на зведенні житлових, нежитлових будівель та інших споруд, а також проводить монтаж водопровідних мереж, систем опалення, кондиціонування.

Серед засновників компанії: закритий венчурний корпоративний інвестфонд «Кайрос» – 20%, ПП «Тектум-Буд» –50% та ТзОВ «Спарроу Кепітал» –30%. При цьому кінцеві бенефіціари львів’янин Володимир Калапузяк володіє 50% у статутному капіталі ТОВ «Спарроу індастріз, а Максим Чухен з смт. Рудно –30%.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Львівська міськрада продала земельну ділянку площею 18,8242 га на аукціонних торгах компанії ТОВ «Спарроу Індастріз», та залучила до міського бюджету 170 мільйонів гривень. У квітні 2021 року виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження ТОВ «Спарроу Індастріз» для будівництва 1 черги виробничих та складських будівель.

Індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» – другий індустріальний парк створений у Львові. Перший – Львівський індустріальний парк «Рясне-2» було створено у 2014 році. Загалом в Україні до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 49 індустріальних парків.

Фото city-adm.lviv.ua, dailylviv.com