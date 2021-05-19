У Білорусі порушили кримінальну справу проти інформаційного порталу TUT.by.

Сам сайт наразі заблокований, працівників редакції затримано.

Проти працівників одного з найбільших незалежних ЗМІ Білорусі, інформаційного порталу TUT.by, порушено справу за статтею про ухиляння від податків. Про це повідомило видання Meduza. Сайт порталу заблоковано рішенням Міністерства інформації Білорусі. Тринадцятьох журналістів та інших працівників редакції затримані.

Відомо, що у вівторок, 18 травня, до редакції TUT.by в Мінську увірвалися співробітники департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі і влаштували там обшук. Також силовики прийшли додому до кількох журналістів, головної редакторки TUT.by Марини Золотової і її заступника Максима Гайка.

«Головреда TUT.BY Марину Золотову після обшуку в її помешканні вивели через чорний вихід і відвезли в невідомому напрямку. У неї забрали техніку. Марина встигла крикнути, що вона, директорка ТОВ "Тут Бай Медіа" Людмила Чекіна і головбух компанії Анжела Ассад можуть проходити за статтею 243 КК», – подає Telegram-канал редакції TUT.by.

Обшуки пройшли також у помешканнях журналістки сайту Олени Толкачової та двох редакторок, Анни Руденко і Ольги Савків. Процесуального статусу у справі у них поки що немає. Повідомляється також про затримання журналістів і фотографів, які приїхали до редакції TUT.by у вівторок.

На інцидент з TUT.by вже відреагував Брюссель. Офіс Верховного представник Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля опублікував заяву, в якій вимагає від Мінська припинити переслідування журналістів і незалежних ЗМІ. У документі наголошується, що такі дії білоруської влади щодо порталу TUT.by, інших незалежних ЗМІ і журналістів «демонструють повне нехтування білоруською владою свободи висловлювання поглядів». «Ці дії білоруської влади суперечать основним міжнародним зобов'язанням, взятим Білоруссю, в тому числі в рамках ООН та ОБСЄ. Переслідування журналістів має припинитися, і всі затримані повинні бути негайно звільнені разом з усіма політичними в'язнями», – йдеться в заяві.