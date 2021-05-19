Байдена звинувачують у пом’якшенні санкцій проти «Північного потоку-2».

Критика лунає з боку сенаторів і конґресменів-республіканців та деяких ЗМІ.

 

 

Адміністрація президента США Джозефа Байдена потрапила під вогонь критики низки авторитетних конґресменів і сенаторів від Республіканської партії після повідомлень ЗМІ про евентуальну відмову Білого дому запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора газогону «Північний потік-2». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Якщо оприлюднені в ЗМІ відомості виявляться істинними, це засвідчить, що керівництво Сполучених Штатів не планувало якимось чином перешкодити завершенню будівництва газогону, незважаючи на обіцянки держсекретаря Ентоні Блінкена», – заявив член Комітету Палати представників США у закордонних справах Майкл Мак-Кол (Michael McCaul) у вівторок, 18 травня. Конґресмен також застеріг: «“Північний потік-2” є не просто комерційним проєктом, здатним загострити відносини з Берліном, а прикладом шкідливого впливу Росії, який загрожує посилити енергетичну залежність Європи від Москви, зробити Україну вразливішою перед російською аґресією і наповнити путінські валізи мільярдами доларів».

 

А сенатор-республіканець від штату Небраска Бенджамін Сасс (Benjamin Sasse) звинуватив Байдена в намірі «дати Путіну, його режиму і друзям стратегічний важіль впливу в Європі». «США скоять стратегічну помилку, якщо дозволять завершити укладання труб газогону», – запевнив сенатор і нагадав Байдену, що той лише кілька тижнів тому назвав російського президента «вбивцею».

 

Напередодні телеканал Fox Business, Fox News та інформаційний портал Axios з покликом на свої джерела заявили, що адміністрація Байдена не вводитиме санкцій проти корпорації, яка займається будівництвом газогону «Північний потік-2», і її генерального директора. Пояснювалося це тим, що американський президент не готовий ризикувати відносинами з Німеччиною заради повної зупинки проєкту.

 

19.05.2021

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