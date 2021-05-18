На Тернопільщині збудують шість вітроелектростанцій.

На території Підволочиської, Кременецької, Почаївської та Вишнівецької територіальних громад на Тернопільщині будуватимуть вітрові електростанції. Відповідний меморандум у вівторок, 18 травня, уклали у Тернопільській ОДА.

Меморандум про співпрацю щодо будівництва електростанцій підписали голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш та представник ТОВ «ЮФБ Інжинірінг» Володимир Бліхар. На заході був також директор з розвитку бізнесу в країнах СНД та Центральної Європи компанії Vestas Ігор Нус.

«Цей Меморандум передбачає співпрацю сторін щодо будівництва вітрових електростанцій загальною потужністю 25,3 МВт на території Підволочиської, Кременецької, Почаївської та Вишнівецької територіальних громад. У рамках проєкту планується установка вітротурбін компанії Vestas. Для нас є дуже важлива реалізація цього проєкту і співпраця з найбільшим у світі виробником вітрових турбін. Адже це нові можливості і для інвестора, і для області», – зазначив Володимир Труш.



В ТОДА не уточнили точну кількість ВЕС, які мають намір збудувати представники компанії «ЮФБ Інжиніринг». Проте, відповідно до даних з Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, компанії «ЮФБ Чугалі 1», «ЮФБ Чугалі», «ЮФБ Лосятин» і «ЮФБ Будки» мають намір побудувати на території Кременецького району Тернопільщини два вітрогенератори потужністю по 4,9 МВт кожна із висотою веж 160 м та діаметром ротора до 160 м, та дві ВЕС потужністю по 2,5 МВт з вежами до 140 м і діаметром роторів до 120 м. Ці ВЕС планують розташувати за межами с. Чугалі, Лосятин та Будки у Кременецькому районі Теропільщини. Планується, що вони будуть підключені до електромереж АТ «Тернопільобленерго» через лінію електромереж потужністю 35 кВ від підстанції 35 кВ «АЗС» і підстанції 35 кВ «Почаїв», повідомив портал «Енергореформа».



Тим часом за межами с. Галущинці у Підволочиському районі Тернопільщини ТОВ «ЮФБ Інжиніринг» планує розташувати ще дві ВЕС потужністю по 4,8 МВт кожна. Планується, що вони будуть підключені до електромереж АТ «Тернопільобленерго» через лінію електромереж потужністю 35 кВ від підстанції 35 кВ «Кам’янки». Про це йдеться у розробленому детальному плані території, оприлюдненому на сайті ТОДА.



Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «ЮФБ Інжиніринг» зі статутним капіталом розміром 1 мільйон 200 тисяч гривень було зареєстроване наприкінці 2019 року у Тернополі. Ним у рівних частках володіють тернополянки Тетяна Федишин, Олена Абакумова та киянин Максим Юхимець.



Тим часом ТОВ «ЮФБ Чугалі», «ЮФБ Чугалі 1», «ЮФБ Лосятин», «ЮФБ Будки» зі статутними фондами у 10 тисяч гривень кожна були зареєстровані у Тернополі Оленою Абакумовою у квітні 2020 року.

Фото oda.te.gov.ua