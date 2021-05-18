Львівщина опустилася на сьоме місце за кількістю активних носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас українська медична система оголосила про одужання 17 751 особи.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Донецькій (428) та Рівненській (425) областях, а також у Києві (425).

Офіційно в Україні 229 282 активних носії хвороби. Найбільше – у Києві (64 379), на Одещині (20 936) та на Харківщині (16 867). Натомість Львівська область цієї доби опустилася із п'ятої позиції на сьому.

Минулої доби в Україні зафіксували 285 смертей від ковіду. Загалом за час епідемії померло 48 469 людей.

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)