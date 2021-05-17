Німеччина таки дозволила відновити добудову Nord Stream 2.

Будівництво було зупинено на час розгляду позову екологів.

Консорціум Nord Stream 2 AG зможе уже в травні розпочати укладання в німецьких водах двох кілометрів труб споруджуваного газогону «Північний потік-2». Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie – BSH) в понеділок, 17 травня, повідомило, що дало згоду хоч вже приступити до реалізації робіт. Утім, згідно зі заявою, компанії дозволено тільки викласти труби на дно, а монтажні роботи повинні бути проведені пізніше. Про це повідомив телеканал ARD.

Відомство підкреслило, що рішення ухвалене «після ретельної оцінки всіх інтересів, які слід було взяти до уваги». При цьому були враховані і природоохоронні аспекти, зокрема гніздування птахів, яке в цей час вже завершиться. Означена двокілометрова ділянка газогону «Північний потік-2» розташована у виключній економічній зоні ФРН.

Нагадаємо, що ще 14 січня BSH дало дозвіл на подальшу прокладку газопроводу з кінця вересня до кінця травня. Йдеться про прокладку труб на ділянці протяжністю 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН в Балтійському морі. Утім цей дозвіл опротестували Німецька асоціація захисту навколишнього середовища (Deutsche Umwelthilfe – DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (Naturschutzbund Deutschland – NABU), але на початку квітня відомство відхилило претензії екологів «після ретельного вивчення ситуації», залишивши в силі дозвіл на подальшу прокладку газопроводу.

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газогону «Північний потік-2» в адміністративний суд Гамбурга. Екологи стверджують, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів в цьому районі. BHS вважає, що не слід боятися значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанській бухті.

«Північний потік-2» вже майже добудований, завершена прокладка близько 95 відсотків гілки довжиною 1200 кілометрів. На даний час підходять до кінця будівельні роботи на ділянці газогону в територіальних водах Данії.

Проти будівництва газопроводу активно виступають Україна, США, Польща, а також країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. У той же час уряд Німеччини підтримує цей проект.