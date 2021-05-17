Німеччина таки дозволила відновити добудову Nord Stream 2.

Будівництво було зупинено на час розгляду позову екологів.

 

 

Консорціум Nord Stream 2 AG зможе уже в травні розпочати укладання в німецьких водах двох кілометрів труб споруджуваного газогону «Північний потік-2». Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie – BSH) в понеділок, 17 травня, повідомило, що дало згоду хоч вже приступити до реалізації робіт. Утім, згідно зі заявою, компанії дозволено тільки викласти труби на дно, а монтажні роботи повинні бути проведені пізніше. Про це повідомив телеканал ARD.

 

Відомство підкреслило, що рішення ухвалене «після ретельної оцінки всіх інтересів, які слід було взяти до уваги». При цьому були враховані і природоохоронні аспекти, зокрема гніздування птахів, яке в цей час вже завершиться. Означена двокілометрова ділянка газогону «Північний потік-2» розташована у виключній економічній зоні ФРН.

 

Нагадаємо, що ще 14 січня BSH дало дозвіл на подальшу прокладку газопроводу з кінця вересня до кінця травня. Йдеться про прокладку труб на ділянці протяжністю 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН в Балтійському морі. Утім цей дозвіл опротестували Німецька асоціація захисту навколишнього середовища (Deutsche Umwelthilfe – DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (Naturschutzbund Deutschland – NABU), але на початку квітня відомство відхилило претензії екологів «після ретельного вивчення ситуації», залишивши в силі дозвіл на подальшу прокладку газопроводу.

 

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газогону «Північний потік-2» в адміністративний суд Гамбурга. Екологи стверджують, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів в цьому районі. BHS вважає, що не слід боятися значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанській бухті.

 

«Північний потік-2» вже майже добудований, завершена прокладка близько 95 відсотків гілки довжиною 1200 кілометрів. На даний час підходять до кінця будівельні роботи на ділянці газогону в територіальних водах Данії.

 

Проти будівництва газопроводу активно виступають Україна, США, Польща, а також країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. У той же час уряд Німеччини підтримує цей проект.

17.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Генетичний коректор епігеному
Модифікована версія CRISPR/Cas9 може прицільно змінювати генетичну активність.
16.05.21 | | Наука
Ми – це прибульці
Калеб Шарф
На геологічній шкалі поява людського «датаому» – така сама подія, як вторгнення інопланетян або падіння великого астероїда, що зумовив масове вимирання видів. 
15.05.21 | | Наука
Сніги Америки, європейська осінь
Василь МАХНО
Що мені відкрив Кіш? Мабуть, те саме, що й іншим, – але це, можливо, краще сприймається, коли ти бачив і сніги Америки, і європейську осінь
15.05.21 | | Дискурси
Зоря Галицка, ч.1 (1848)
15 травня мало би бути Днем української преси: саме цього дня 1848 року вийшло перше число першої української газети «Зоря Галицька»
15.05.21 | | Минуле
Поживи в селі – «Навчай для України»
Овсяник Юлія
Громадська молодіжна організація ввела світову практику для покращення освіти в українських селах
14.05.21 | | Україна
Стефаник В. С. = Стефаник V(ERSU)S
Іван Монолатій
150 літ минає, як народився Покутський Йов. Його життя і страждання, його земна легенда а небесна правда червоною ниткою зшили чорні скиби бездержавного натоді народу
14.05.21 | | Галичина
Моє слово
Василь СТЕФАНИК
Буду свій світ різьбити як камінь. Слово своє буду острити на кремені моєї душі і намочене в труті-зілю пускати буду наліво... А свій камінь буду різьбити все, все! Аж на могилу свою його покладу як мертву красу. А вишня в моїх головах возьме всі мої болі на свій цвіт.
14.05.21 | | Минуле
Фуяра з Мостиськ
Мар'ян ХОМЯК
Мешканцю Пацанова не можна говорити про козу – так само дратівливий обиватель Мостиськ гостро реагує на «фуяру»
13.05.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.