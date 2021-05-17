Мережі ОККО та WOG призупинили продаж преміального дизпалива та бензину А-95.

Одні з найбільших українських мереж автозаправок WOG та OKKO тимчасово припинили продаж преміальних сортів бензину А-95 та дизельного палива. Відповідні повідомлення оприлюднили пресслужби мереж пізно увечері у суботу, 15 травня.

«Від сьогодні, 15 травня, у зв'язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне, на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі», – повідомили у мережі ОККО.

«У зв‘язку з оприлюдненням проєкту постанови Кабміну «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236», яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang», – заявили у мережі WOG.

Кабінет Міністрів України постановою №474 від 14 травня 2021 року на період дії карантину, а він наразі діє до кінця червня, встановив граничні торговельні надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр і бензину – не вище 5 грн/літр. Введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки має на меті запобігти зловживанням суб'єктами господарювання та сприяти доступності для населення цієї продукції.

Середню вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ) та офіційного курсу валют від НБУ. Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину відбувається щомісяця до 5 числа. Згідно з ними, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн/л, бензину – 30,22 грн/л.

Слід нагадати, що 29 березня уряд ухвалив зміни до постанови про стабілізацію цін у зв’язку з пандемією і вніс бензин марок А-95, А-92 та дизельне пальне до переліку соціально значущих товарів. Відтак зобов’язав підприємців декларувати зміни роздрібних цін на це пальне, якщо вони підвищують її на 1% і більше «порівняно з роздрібною ціною на момент декларування», за 20 днів до початку застосування нової роздрібної ціни.

5 квітня Кабмін і Нафтогазова асоціація України підписали меморандум, відповідно до якого великі мережі АЗС мали стримувати ціни на всі марки нафтопродуктів в квітні на рівні нижче 30 грн/л, а уряд – посилити боротьбу з нелегальним ринком палива.

Проте, за даними «БізнесЦензор», з початку травня роздрібні мережі почали підвищувати ціни на паливо, посилаючись на зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту зросли з 62 доларів до 69 доларів за барель, а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

Намір уряду регулювати ціни на пальне не підтримали та розкритикували в Європейській бізнес асоціації. Учасники бізнес-спільноти закликали Кабінет Міністрів не вдаватися до ручного обмеження цін, вказуючи на те, що це суперечить ідеї ринкового ціноутворення. Така ситуація може підірвати конкуренцію. Адже велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших чинників.

У EBA також заявили, що «регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і позначиться на податкових надходження до державного бюджету. Тобто у програші вийдуть усі сторони. Єдиний, хто отримає перемогу, – тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротись країна».

Зазначимо, мережі ОККО (належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз» бізнесмена Віталія Антонова) і WOG (входить до групи «Континіум» партнерів нині покійного нардепа Ігоря Єремеєва, серед яких Степан Івахів – нардеп з опозиційної депутатської групи «За майбутнє») є одними з найбільших в Україні, кожна налічує понад 400 АЗС. Раніше Антимонопольний комітет неодноразово штрафував операторів АЗС за узгоджені дії. Зокрема, у 2019 році АМКУ оштрафував на 77 мільйонів гривень мережі автозаправних станцій WOG, SOCAR і ОККО за змову в сегменті торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.

Фото: okko.ua та facebook.com/azkWOG