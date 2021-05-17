Правоохоронні клопоти

Кодекси, які, як відомо, треба поважати, і до непристойності запацькане з часів Марка Тулія Цицерона «Dura lex sed lex» – в цивілізованому світі речі нудні, як сповідь херувима. У нас же майже за всім тим, що стосується Феміди, спостерігати так само цікаво, як за лезгинкою у виконанні ченців шаолінського монастиря, що завжили центнер сенсимільї. Огляд подій тижня в Україні.

Арештант тижня

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру у державній зраді Вікторові Медведчуку і таким чином долучилася до процесу творення біографії цього народного депутата.

«Щось пішло не так» у житті лідера «Опозиційної платформи – За життя» ще в лютому, коли Президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо медіа-імперії «сірого кардинала» часів Леоніда Кучми. Тоді в медведчуковому контексті мав збитки його соратник Тарас Козак. Згодом під санкції потрапила і дружина голови політради партії ОПЗЖ Оксана, що мало б стимулювати її змінити напис на номерах на власному авто з «Паломниця» на «Мучениця», але не стимулювало. Зате інтерес компетентних органів заохотив Козака підрихтувати своє здоров’я в Білорусі – і це бажання Тарас Романович оперативно реалізував.

Віктор Володимирович безстрашно знехтував ескапізмом і тепер героїчно вчитиметься пересуватися помешканням з електронним браслетом стеження на тілі, а по продукти і в аптеку проситиме сходити сусідів, бо до 9-го липня приречений на цілодобовий домашній арешт.

А може статися і ще гірше, бо Венедіктова просила про повноцінний арешт, і тоді Медведчук не мав би можливості ознайомитися з цінним девайсом у вигляді браслета.

Правда, ще був варіант застави у 300 мільйонів гривень, але то б для арештанта великої проблеми не становило, позаяк кожен цікавий знає, що яхта, яка є у власності опозиціонера, коштує чверть мільярда доларів, а отже, заставитися Медведчук міг би шляхом продажу гальюна і кавалка камбуза з того судна.

Гірше, що майбутнім заслуженого юриста України продовжує цікавитися секретар РНБО, в планах якого є експортувати Медведчука в Росію. «Це рішення про обмін ухвалює Президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, ми залюбки це зробимо», – повідомив про перспективи Олексій Данілов. У державі-агресорці нічого доброго не чекає навіть кума Путіна, бо там вихідці з України губляться, якщо згадати про Януковича чи Царьова. Але сплавити окупантам Медведчука навряд чи вдасться, бо він потрібен Кремлю саме на наших теренах у ролі чергової «жертви кривавої хунти».

І найгірше для Віктора Володимировича те, що його майбутнім перейнявся однодумець і майже побратим Ілля Кива. «Медведчук не з лякливих. Якщо йому треба буде відсидіти у в'язниці ㅡ це зробить його лише сильнішим», ㅡ заявив після оголошення підозри подвижнику цей персонаж.

Смішно було б думати, що Кива чув ніцшеанське «Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими», проте його роздуми про Медведчука у тюрмі нагадують про «датський кацапізм» від іншого класика: «Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей». Цікаво, що такого прикрого Медведчук Киві приробив?







Міністерське тижня

Перебіг життєдіяльності членів уряду не піддається логічному чи будь-якому іншому осмисленню. Здавалося б, «Велике будівництво» семимильними кроками пересувається Україною, «мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі» (сьогодні без Подерв'янського ніяк), а профільні міністри раптово йдуть у відставку. Керівники Міністерства інфраструктури – Владислав Криклій і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Ігор Петрашко написали заяви на звільнення і занесли їх до Верховної Ради. Тепер чекають, коли щонайменше 226 народних депутатів обома руками натиснуть сенсорні кнопки і відпустять їх у вільне плавання.

Криклія називали креатурою Арсена Авакова, і, кажуть, був причетний до ліквідації Державної автоінспекції. Галузь, яка свого часу пережила керівництво Євгена Червоненка, переживе оруду хоч Гурвінека, а з відставкою Петрашка Кабмін позбудеться ще одного львів’янина, яких там, зрештою, і так вистачає.

Складніше справи з майбутнім міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Чиновника, який за час пандемії став хедлайнером українського політичного концерту, відправити у відставку хоче його безпосередній начальник Денис Шмигаль. Офірний цап – культова тварина у вітчизняній фауні, але ганяти головних охоронців здоров’я з непристойною регулярністю стає дещо набридливим.

Звільнити посаду Степанов, за версією лідера парламентської фракції Давида Арахамії, має за провал закупівлі вакцин проти коронавірусу. Наступником Степанова майже одноголосно пророкують головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. В цій історії той факт є найоптимістичнішим, бо замість проблемного вакцинодобувача могли повернутися Скалецька або Ємець.





Бюро тижня

Якби бібліотекарям і продавцям квитків на атракціон «чортове колесо» надали відповідні повноваження, то і вони б займалися боротьбою з економічними злочинами. Борців з цим злом в Україні легіон, але на виході все виглядає, як пря з зеленим змієм, де переможець заздалегідь відомий.

До осені поточного року в країні з’явиться ще одна структура, яка, на думку її творців, таки подолає всесильну гідру. Називатиметься орган – Бюро економічної безпеки, отримає статус центрального органу виконавчої влади і до його складу ввійдуть не більше як 4000 осіб.

Прем’єр-міністр Шмигаль, анонсуючи нововведення, тішився не так ініціативою, як можливим позбавленням рудиментів минулого. «Це один з фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це остаточний кінець «маскам-шоу», це аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів», – прокоментував ухвалення постанови прем'єр.

За логікою, з податковою міліцією у минуле мусіли б піти і такі загадкові словосполучення, як Департамент контррозвідувального захисту економіки в СБУ і Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, але про таке поки що голосно не говорять.

Тим часом всі економічні злочинці сильно-сильно напружилися і зробили спробу налякатися.

«Професори» тижня

За традицією, в п’ятницю ввечері Президент Зеленський тішить громадян якоюсь епохальною новиною, яка покращить їхнє життя. Цього разу Володимир Олександрович згадав про осіб, "які є професорами з порушення Кримінального кодексу – так звані злодії в законі та кримінальні авторитети".

Вітчизняне правосуддя зацікавилося 557-ма злодіями в законі, проти яких застосовано санкції. Нині покійний Дід Хасан чи Сєва Могілєвіч, біологічний стан якого достеменно не відомий, могли б від вітчизняної стратегії боротьби з організованою злочинністю впасти в глибоку депресію, але що робитимуть українські правоохоронці, коли в Бориспіль прилетить якийсь дон Сільвіо з ндрангетти чи сеньйор Паскуале з каморри з непереборним бажанням інвестувати в українську економіку пару сот мільйонів євро? Мабуть, вирішення цього питання буде озвучено у якомусь майбутньому п’ятничному спічі.