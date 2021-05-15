Галицькі хроніки COVID-19: 15 травня.

Станом на 09:00 15 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 471 хворого на сovid-19. За минулу добу – 700 нових випадків: 115 – на Івано-Франківщині, 432 – на Львівщині (проведено 1762 ПЛР-тести) та 153 – на Тернопіллі (проведено 779 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 22 летальні випадки: четверо людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 травня (09:00): 68 212 випадків, 153 нових
Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 4 особи
Збаразький район – 1 особа
Заліщицький район – 8 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Козівський район – 7 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 травня (09:00): 133 087 випадків, 432 нових
Львів – 151 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 травня (09:00): 85 172 випадки, 115 нових
Івано-Франківськ – 26 осіб
Тисменицький район – 17 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 9 осіб
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 10 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Верховинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.05.2021