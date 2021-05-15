Галицькі хроніки COVID-19: 15 травня.

Станом на 09:00 15 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 471 хворого на сovid-19. За минулу добу – 700 нових випадків: 115 – на Івано-Франківщині, 432 – на Львівщині (проведено 1762 ПЛР-тести) та 153 – на Тернопіллі (проведено 779 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 22 летальні випадки: четверо людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 травня (09:00): 68 212 випадків, 153 нових

Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 4 особи

Збаразький район – 1 особа

Заліщицький район – 8 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Козівський район – 7 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 травня (09:00): 133 087 випадків, 432 нових

Львів – 151 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 травня (09:00): 85 172 випадки, 115 нових

Івано-Франківськ – 26 осіб

Тисменицький район – 17 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 9 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 10 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Верховинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.