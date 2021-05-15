Галицькі хроніки COVID-19: 15 травня.

 

Станом на 09:00 15 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 471 хворого на сovid-19. За минулу добу – 700 нових випадків: 115 – на Івано-Франківщині, 432 – на Львівщині (проведено 1762 ПЛР-тести) та 153 – на Тернопіллі (проведено 779 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 22 летальні випадки: четверо людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 травня (09:00): 68 212 випадків, 153 нових

 

Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 4 особи

Збаразький район – 1 особа

Заліщицький район – 8 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Козівський район – 7 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 травня (09:00): 133 087 випадків, 432 нових

 

Львів – 151 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 травня (09:00): 85 172 випадки, 115 нових

 

Івано-Франківськ – 26 осіб

Тисменицький район – 17 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 9 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 10 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Верховинський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Фуяра з Мостиськ
Мар'ян ХОМЯК
Мешканцю Пацанова не можна говорити про козу – так само дратівливий обиватель Мостиськ гостро реагує на «фуяру»
13.05.21 | | Минуле
Галичина, якої вже нема
Історичні події очима знаного лікаря: 94-річний тернополянин Роман Івашкевич поділився своїми спогадами про історію довоєнного Тернополя
13.05.21 | | Галичина
Філоктет: божевілля як ліки від світу
Олексій Паляничка
Естетика божевілля у виставі має полярне значення, бо можемо також говорити про "шляхетне божевілля" як цінність моральної позиції Філоктета, який відкидає деградований світ.
13.05.21 | | Штука
П'ять текстів пам'яті Бориса Клименка
П’ятеро людей різних професій і з різних кінців світу написали свої історії, пов’язані з Борисом Клименком, і вони про живу людину, яку кожному хотілося б мати за друга
12.05.21 | | Минуле
Колекція розбитих сердець
Юрій Винничук
Я був юнаком доволі романтичним і намагався читати поезію дівчатам не тільки далеким від поезії, але й від книжок взагалі. Я читав її до, опісля і навіть під час
12.05.21 | | Дискурси
Диригенту Юрію Луціву – 90!
Ольга Бенч
«Живий» виконавський досвід, який педагог передає студентам  упродовж навчання, згодом закріплюється в поняття «диригентська школа»: Юрій Луців вчить проникати  в саму суть  філософії музики.
12.05.21 | | Штука
Яку статистику COVID суспільство готове толерувати?
В окремих країнах поріг толерантності є дуже низьким, тоді як в інших, які стомилися після року суворих обмежень, люди готові повернутися до нормального життя навіть попри високий рівень заражень.
12.05.21 | | Наука
Культурне зусилля і лотерея
Євген Гулевич
Культура ніде не обмежується індустріями культури, хоча вділяє їм сили. Її сила співмірна людському зусиллю, і коли приділити цьому зусиллю належну інституційну увагу, якщо сприймати його не бонусом, а суттю, то ми ще здивуємося його фундаментальним наслідкам.
11.05.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.