Галицькі хроніки COVID-19: 14 травня.

Станом на 09:00 14 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 285 771 хворого на сovid-19. За минулу добу – 736 нових випадків: 186 – на Івано-Франківщині (проведено 812 ПЛР-тестів), 350 – на Львівщині (проведено 1604 ПЛР-тести) та 200 – на Тернопіллі (проведено 720 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині, дев'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 травня (09:00): 68 059 випадків, 200 нових
Тернопіль – 51 особа
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Козівський район – 11 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 травня (09:00): 132 655 випадків, 350 нових
Львів – 187 осіб
Бродівський район – 6 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 14 осіб
Дрогобицький район – 20 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 11 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам’янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 5 сосіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Самбірський район – 10 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 травня (09:00): 85 057 випадків, 186 нових
Івано-Франківськ – 39 осіб
Тисменицький район – 14 осіб
Надвірнянський район – 14 осіб
Снятинський район – 10 осіб
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 24 особи
Долинський район – 19 осіб
Тлумацький район – 11 осіб
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 13 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.05.2021