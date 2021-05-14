Галицькі хроніки COVID-19: 14 травня.

 

Станом на 09:00 14 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 285 771 хворого на сovid-19. За минулу добу – 736 нових випадків: 186 – на Івано-Франківщині (проведено 812 ПЛР-тестів), 350 – на Львівщині (проведено 1604 ПЛР-тести) та 200 – на Тернопіллі (проведено 720 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині, дев'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 травня (09:00): 68 059 випадків, 200 нових

 

Тернопіль – 51 особа

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Козівський район – 11 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 травня (09:00): 132 655 випадків, 350 нових

 

Львів – 187 осіб

Бродівський район – 6 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 14 осіб

Дрогобицький район – 20 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам’янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 5 сосіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Самбірський район – 10 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 19 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 травня (09:00): 85 057 випадків, 186 нових

 

Івано-Франківськ – 39 осіб

Тисменицький район – 14 осіб

Надвірнянський район – 14 осіб

Снятинський район – 10 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 24 особи

Долинський район – 19 осіб

Тлумацький район – 11 осіб

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 13 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.05.2021

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