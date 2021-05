У Львівську філармонію – на натхненного Шуберта, концерт для найменших та запальний рок.

Львівська національна філармонія імені М.Скорика запланувала низку цікавих музичних подій на найближчі вихідні. Зокрема у суботу, 15 травня, львівська публіка матиме унікальну можливість слухати «Музику, заборонену ІІІ Рейхом».

Для концерту обрали символічне місце – музей «Територія терору». У виконанні солістів оркестру «INSO-Львів» звучатиме музика митців, які творили в умовах тоталітаризму та водночас поза всіма його межами та кордонами.

«Історія кожного твору, як і доля композиторів, є непростою, вони свого часу були заборонені або загублені. Ця музика промовляє через гострий ритм та введення джазових ідіом у Шульгофа, через глибокий драматизм, напруженість звучання, складність музичної мови, багатство розвитку образів у Гартмана та через авангардові експерименти Коффлера. Вона звучатиме у символічному місці, наче прориваючись крізь заборони та роки, прокламуючи права людини, мир, солідарність та рівність», – зазначили організатори. Концерт «Музика, заборонена ІІІ Рейхом» запланований на 18:00, трансляцію події можна переглянути за посиланням.

У Концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії у суботу, 15 травня, о 20:00 молода, талановита львівська піаністка Марта Кузій запрошує на фортепіанний речиталь SCHUBERT ABEND. Шість музичних моментів та Соната сі-бемоль мажор у її виконанні додадуть весняному вечору інтимності.

«Життєпис Франца Шуберта – це приклад буття типового романтика початку ХІХ століття: тут і криза особистості, і пошук себе в суспільстві після Французької революції, й ідеалізація, і розчарування – все це крізь призму емоцій виливалося в творчості. Хоч композитор і прожив всього 31 рік, але встиг написати майже тисячу творів! Його музика, здавалось би, проста, та зворушує до глибини серця. Він так любив пісні та голос, що навіть його інструментальні твори "співають"», – зазначили організатори. Детальна інформація про подію та квитки за посиланням.

У неділю, 16 травня, на 11:30 у Концертному залі Людкевича очікують на наймолодших слухачів. Для дітей готують музичну казку «Петрик і Вовк» за однойменним мотивом твору Сергія Прокоф’єва від Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії.

«Що унікального у симфонічній казці "Петрик і Вовк"? Завдяки цій симфонічній казці діти легко та із задоволенням знайомляться з інструментами симфонічного оркестру, адже кожен персонаж у казці представлений тембром того чи іншого інструмента: Петрик – група струнних, Дідусь – фагот, Пташка – флейта, Кішка – кларнет, Качка – гобой, Вовк – валторни, Мисливці – литаври й барабан. "Петрик і Вовк" – без перебільшення, один із найвідоміших музичних творів для дітей у світі. Також наш "Петрик і Вовк" є одним із найбільш часто записуваних класичних творів. За ці роки було здійснено понад 400 записів різної автентичності на понад десяти мовах світу. Текст твору, який належить композитору, чергується із музикою та висвітлює й характери героїв», – повідомили у філармонії. Детальна інформація про подію та квитки за посиланням.

Увечері у неділю, 16 травня, о 20:00 любителів запальної музики запрошують на концерт ROCK ORGANUM. У Концертному залі Людкевича звучатиме орган у композиціях HEAVY METAL, SWING, COOL and FUSION ROCK у супроводі оркестру, ударних та фортепіано.

«Дивовижний вир музичних емоцій! Драйвове шоу! Muse, Radiohead, Rammstein, Arctic Monkeys, System of a down, Marilyn Manson, The Cranberries, Queen, Pink Floyd та ще багато інших хітів від улюблених виконавців! Сміливі аранжування легендарних композицій у стилі рок від композитора Влада Солодовникова. Свіже звучання та новий погляд на ваші улюблені рок балади та симфонії. Орган, фортепіано, ударні та струнний квінтет об’єднаються під орудою Сергія Лихоманенка – українського музиканта, дириґента і продюсера», – зазначають організатори. Детальна інформація про подію та квитки за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua