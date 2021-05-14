Динаміка поширення ковіду зросла після травневих вихідних.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусної хвороби. Графік захворювань на COVID-19 знову перейшов до зростання після травневих вихідних – Великодня 2 травня, May Day 1 травня, Днів пам'яті і примирення та перемоги 8-9 травня.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (681), а також у Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

 

Показники тижневих захворювань упродовж кількох днів зростали. Для прикладу, станом на позапозавчора було 36,1 тис. випадків (за сім попередніх діб), позавчора – 38,1 тис., учора – 38,9 тис. Нині вже трошки менше – 38 тис.

 

Утім, якщо порівнювати зміну динаміки тиждень до тижня, то помітно: захворювання знову почали множитися – коефіцієнт R0 вперше за понад місяць перевищив одиницю.

 

   

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (у разах)

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 287 смертей. Загалом за час епідемії померлдо 47 620 людей.

 

14.05.2021

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