Галицькі хроніки COVID-19: 13 травня.

Станом на 09:00 13 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 285 035 хворих на сovid-19. За минулу добу – 558 нових випадків: 170 – на Івано-Франківщині (проведено 857 ПЛР-тестів), 259 – на Львівщині (проведено 1392 ПЛР-тести) та 129 – на Тернопіллі (проведено 1039 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, 17 – на Львівщині, восьмеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 травня (09:00): 67 859 випадків, 129 нових
Тернопіль – 21 особа
Бережанський район – 4 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 4 особи
Кременецький район – 9 осіб
Козівський район – 8 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 травня (09:00): 132 305 випадків, 259 нових
Львів – 80 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 41 особа
Кам'янко-Бузький район – 20 осіб
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 13 осіб
Самбірський район – 32 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 23 особи
Старосамбірський район – 15 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 29 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 травня (09:00): 84 871 випадок, 170 нових
Івано-Франківськ – 58 осіб
Тисменицький район – 17 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 6 осіб
Косівський район – 9 осіб
Калуський район – 12 осіб
Долинський район – 5 осіб
Тлумацький район – 9 осіб
Галицький район – 13 осіб
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 13 осіб
Богородчанський район – 12 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.05.2021