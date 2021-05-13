Галицькі хроніки COVID-19: 13 травня.

Станом на 09:00 13 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 285 035 хворих на сovid-19. За минулу добу – 558 нових випадків: 170 – на Івано-Франківщині (проведено 857 ПЛР-тестів), 259 – на Львівщині (проведено 1392 ПЛР-тести) та 129 – на Тернопіллі (проведено 1039 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, 17 – на Львівщині, восьмеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 травня (09:00): 67 859 випадків, 129 нових

Тернопіль – 21 особа

Бережанський район – 4 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 4 особи

Кременецький район – 9 осіб

Козівський район – 8 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 14 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 травня (09:00): 132 305 випадків, 259 нових

Львів – 80 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 41 особа

Кам'янко-Бузький район – 20 осіб

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 13 осіб

Самбірський район – 32 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 23 особи

Старосамбірський район – 15 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 29 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 травня (09:00): 84 871 випадок, 170 нових

Івано-Франківськ – 58 осіб

Тисменицький район – 17 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 6 осіб

Косівський район – 9 осіб

Калуський район – 12 осіб

Долинський район – 5 осіб

Тлумацький район – 9 осіб

Галицький район – 13 осіб

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 13 осіб

Богородчанський район – 12 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.