Кулеба передбачає нові російські збройні провокації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передбачає, що Росія продовжуватиме збройні провокації проти України.

Про це Кулеба сказав у Братиславі на спільному брифінгу глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, передає інформаційна аґенція УНІАН.

Кулеба висловив вдячність своїм колегам за продуктивну зустріч.

"Ми присвятили особливу увагу російському військовому нарощенню вздовж українських кордонів і загостренню безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Я подякував усім п'ятьом центральноєвропейським країнам за тверду підтримку територіальної цілісності і суверенітету моєї країни в межах міжнародно визнаних кордонів", – заявив Кулеба.

Голова МЗС уточнив, що останніми тижнями Україна мала можливість відчути цю підтримку. "Підтримку, яка нам була запропонована не лише на словах, але і в готовності запропонувати нам практичну допомогу", – сказав Кулеба.

"Я поінформував міністрів, що незважаючи на оголошення Росією про відведення її військ від кордонів з Україною, загроза нових воєнних провокацій неминуча, і дуже велика кількість російських військових і воєнної техніки залишається вздовж кордону України і на окупованих територіях", – заявив міністр.

Голова української дипломатії додав, що він поінформував колег з п'яти країн про ініціативу започаткувати "Кримську платформу" з деокупації півострова, аби зібрати разом усі країни, які зацікавлені працювати в питаннях захисту прав людини і деокупації Криму.

Також Кулеба запропонував міністрам Центральноєвропейської п'ятірки взаємодіяти в усіх питаннях, які становлять спільний інтерес, аби зробити Центральну Європу сильнішою, безпечнішою і здоровішою.