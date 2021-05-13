Прокуратура просить за Медведчука 300 млн грн застави.

 

Прокуратура просить для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави розміром у 300 мільйонів гривень.

 

 

Про це повідомляє аґенція УНІАН. У четвер у Печерському суді розпочалося засідання, на котрому Медведчукові обирають запобіжний захід. Підозрюють його у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

 

Віктор Медведчук сподівається, що заставу в розмірі 300 млн грн за нього внесуть друзі. Депутат поскаржився, що оскільки було прийнято рішення про блокування його рахунків і рахунків його дружини, то він не може заплатити заставу, хоча має задекларовані кошти.

 

"У мене достатньо друзів, щоб підтримали мене", – сказав Медведчук.

 

Водночас Віктор Медведчук заявив, що поїхати в ізолятор під арешт він теж готовий. "Якщо пощастить – поїду. Ви не хвилюйтеся, все буде нормально. Люди, які мене дуже поважають і люблять, розуміють, що все буде нормально", – сказав Медведчук журналістам.

 

Медведчук оголосив себе жертвою політичних переслідувань. "Я знаю, що інкримінується сьогодні представнику опозиції, як це прийнято в українському політикумі – було і продовжується. Це для того, щоб закрити рот мені як одному з лідерів партії, закрити рот нашій фракції і партії", – заявив він і додав, що всі звинувачення, які йому висунуті, не мають підстав.

 

Наразі суддя В’ячеслав Підпалий відмовив адвокатам Медведчука у задоволенні клопотання про взяття лідера "ОПЗЖ" на поруки.

 

"Слідчий суддя на місці ухвалив: на даний час у задоволенні клопотання відмовити і повернути його стороні захисту, проте роз’яснити стороні захисту, що в подальшому, після дослідження матеріалів про з’ясування підстав для внесення зазначеного клопотання, дослідження матеріалів провадження, сторона захисту не позбавлена права заявити це клопотання", – оголосив суддя.

 

13.05.2021

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