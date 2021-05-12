Галицькі хроніки COVID-19: 12 травня.

 

Станом на 09:00 12 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 284 256 хворих на сovid-19. За минулу добу – 143 нових випадки: 31 – на Івано-Франківщині (проведено 732 ПЛР-тести), 136 – на Львівщині (проведено 1439 ПЛР-тестів) та 54 – на Тернопіллі (проведено 770 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 38 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 26 – на Львівщині, семеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,29%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 травня (09:00): 67 730 випадків, 54 нових

 

Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 травня (09:00): 132 046 випадків, 136 нових

 

Львів – 34 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 7 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам’янка-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 14 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 травня (09:00): 84 701 випадок, 31 новий

 

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Верховинський район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 4 особи

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 4 особи

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 3 особи

Тлумацький район – 1 особа

Тисменицький район – 7 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.05.2021

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