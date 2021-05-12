Галицькі хроніки COVID-19: 12 травня.

Станом на 09:00 12 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 284 256 хворих на сovid-19. За минулу добу – 143 нових випадки: 31 – на Івано-Франківщині (проведено 732 ПЛР-тести), 136 – на Львівщині (проведено 1439 ПЛР-тестів) та 54 – на Тернопіллі (проведено 770 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 38 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 26 – на Львівщині, семеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 травня (09:00): 67 730 випадків, 54 нових
Тернопіль – 9 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 травня (09:00): 132 046 випадків, 136 нових
Львів – 34 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 7 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам’янка-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 14 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 травня (09:00): 84 701 випадок, 31 новий
Івано-Франківськ – 5 осіб
Верховинський район – 1 особа
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 4 особи
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 4 особи
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 3 особи
Тлумацький район – 1 особа
Тисменицький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.05.2021