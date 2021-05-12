СБУ оприлюднила переговори Медведчука з російським посадовцем.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова офіційно підтвердили, що лідерові "ОПЗЖ" Вікторові Медведчуку повідомлено про підозру.

Баканов повідомив під час брифінґу, що один із епізодів кримінального провадження щодо Віктора Медведчука стосується передачі спеціальним службам Російської Федерації відомостей, що містять державну таємницю, передає УНІАН.

"Цей епізод стався у серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації", – заявив він.

Крім того, Медведчука і Козака підозрюють у передачі росіянам газового родовища "Глибока" на шельфі Чорного моря біля Керчі та документації щодо цього родовища.

Ще один епізод справи стосується причетності Медведчука до підготовки проєкту під назвою "Промінь", що мав послужити цілям Росії в її гібридній війні проти України.

"На перший погляд йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатися за кордон, до РФ. Налагоджувати співпрацю і обмін людськими ресурсами між нашими країнами. Але справжня мета – це створення інфраструктури впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які їдуть з України до Росії. А вже через механізм цього проєкту «Промінь» збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширюючи через них пропаганду РФ", – сказав Баканов.

На думку слідства, йдеться про антиукраїнську діяльність.

СБУ показало попередні документи щодо концепції проєкту. Рукописні правки на них, як стверджується, виконані рукою Віктора Медведчука.

Іван Баканов під час брифінґу оприлюднив матеріали зі справи Віктора Медведчука. Зокрема – документи та запис розмови Медведчука з російським високопосадовцем щодо реєстрації компанії в окупованому Криму. Згідно з коментарем СБУ, ідеться про епізод, що стосується підготовки до розграбування національних цінностей на окупованій території.

Так, співрозмовники обговорюють перереєстрацію київського ТОВ "Нові проекти" (компанія з орбіти Медведчука) у Росію. Йдеться також про отримання компанією договорів і ліцензій за російським законодавством.

СБУ також оприлюднила витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ та лист ТОВ "Новые проекты" на ім’я президента РФ. Як наголошується, судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що рукописні правки у листі належать саме Медведчуку.

Зі слів генпрокурора Ірини Венедіктової, у 2012 році ТОВ "Нові проекти" отримало спеціальний дозвіл на користування надрами родовища "Глибока".

Водночас, як повідомив Іван Баканов, розслідування кримінального провадження щодо фінансування тероризму триває. Нагадаємо, саме з таким формулюванням на Віктора Медведчука наклали санкції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому підозру Медведчуку висунуто за іншими статтями Кримінального кодексу, а не за статтею про фінансування тероризму, Баканов сказав: якщо не вказується сама стаття ККУ, це не означає, що за цими звинуваченнями не ведеться розслідування.

Натомість генпрокурорка пояснила: “Генеральний прокурор Венедіктова завжди видає ті процесуальні документи, які готові, які законні і які аргументовані. Тому на сьогоднішній день по даних епізодах (щодо вчинення Медведчуком і Тарасом Козаком держзради та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму) ми повністю впевнені”, – додала вона.

Зі слів генпрокурорки, щойно буде готовність закінчити розслідування інших кримінальних проваджень, тоді все й відбудеться. “Ніхто нічого не приховує і ніхто нічого не робить тільки тому, що треба під якусь дату – в нас дуже багато дат, в нас кожен день – що не день, то свято. Ми робимо свою роботу вдень, вночі, на свята”, – сказала Венедіктова.

Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

СБУ провела обшуки у помешканнях Медведчука та офісі "ОПЗЖ".

2 лютого Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Козака і восьми компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно й активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч.5 ст.258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.