В Івано-Франківську невідомий обстріляв BMW із гранатомета.

У вівторок, 11 травня, уночі в Івано-Франківську невідомий з ручного протитанкового гранатомета обстріляв автомобіль BMW X5. Правоохоронці розпочали розслідування, повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Фото www.facebook.com/frankivsk.police

Повідомлення про подію у поліцію надійшло близько 23:25 вівторка, 11 травня. Очевидці повідомили, що на вул. Галицькій біля торгового центру River Park у Пасічному масиві Івано-Франківська вибухнув автомобіль марки BMW Х5.

Фото www.facebook.com/frankivsk.police

На місце негайно прибули патрульні, слідчі, оперативники та вибухотехніки. Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська здійснив постріл із предмета, за типом дії схожого на ручний протитанковий гранатомет.

Внаслідок цього шляхом вибуху був пошкоджений автомобіль. Люди внаслідок інциденту не постраждали. Поруч з понівеченим авто виявили залишки гранати. Усі речові докази скерували на експертизу.

Фото www.facebook.com/frankivsk.police

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.194, ч.1 ст.263 (умисне знищення або пошкодження майна, здійснене шляхом підпалу, вибуху чи іншим небезпечним способом; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Очевидці у соцмережах також повідомили, що у підірваного авто була львівська реєстрація.