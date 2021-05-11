Галицькі хроніки COVID-19: 11 травня.

Станом на 09:00 11 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 284 256 хворих на сovid-19. За минулу добу – 143 нових випадки: 31 – на Івано-Франківщині (проведено 574 ПЛР-тести), 50 – на Львівщині (проведено 620 ПЛР-тестів) та 62 – на Тернопіллі (проведено 324 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 травня (09:00): 67 676 випадків, 62 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 63 нові випадки)

Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 2 особи

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 3 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 травня (09:00): 131 910 випадків, 50 нових

Львів – 38 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Перемишлянський район – 6 осіб

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 травня (09:00): 84 670 випадків, 31 новий

Галицький район – 5 осіб

Городенківський район – 15 осіб

Долинськи район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.