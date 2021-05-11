Галицькі хроніки COVID-19: 11 травня.

Станом на 09:00 11 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 284 256 хворих на сovid-19. За минулу добу – 143 нових випадки: 31 – на Івано-Франківщині (проведено 574 ПЛР-тести), 50 – на Львівщині (проведено 620 ПЛР-тестів) та 62 – на Тернопіллі (проведено 324 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 травня (09:00): 67 676 випадків, 62 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 63 нові випадки)
Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 2 особи
Кременецький район – 4 особи
Козівський район – 3 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 травня (09:00): 131 910 випадків, 50 нових
Львів – 38 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Перемишлянський район – 6 осіб
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 травня (09:00): 84 670 випадків, 31 новий
Галицький район – 5 осіб
Городенківський район – 15 осіб
Долинськи район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.05.2021