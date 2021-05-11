Об’їзну дорогу Самбора ремонтують за 43 мільйони гривень.

У понеділок, 10 травня, розпочався ремонт дороги на вулиці Промисловій у Самборі, яка є об’їзною міста. 4 кілометри шляху мають відремонтувати до кінця червня, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Фото https://loda.gov.ua

Підряд на ремонт отримала компанія «Шляховик-Т». Участь у тендері на ремонт дороги зі стартовою ціною у 53 мільйони гривень брали компанії «Онур» та «Шляховик-Т». Остання перемогла у тендері, оскільки запропонувала виконати ремонт за 43 мільйони гривень, повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Фото https://loda.gov.ua

Протяжність дороги – понад 4 км. Планується, що в рамках ремонту, який фінансується з Державного дорожнього фонду, дорожники розпушать старе покриття, облаштують шар щебенево-піщаної суміші та асфальтобетонне покриття. Відкрити відремонтовану вулицю планують до кінця червня цього року.

Фото https://loda.gov.ua

«Дорогу не ремонтували десятки років, але вона є дуже важлива для Самбора, бо суттєво розвантажить рух транспорту в місті. Щодня містом курсує сотні автомобілів у тому числі вантажних, а це створює значні затори і місто зупиняється. Окрім того екологічна ситуація покращиться. Водії зможуть напряму вулицею Промисловою об’їжджати Самбір, рухаючись в сторону Турки, Мостиськ, Старого Самбора. Ця дорога фактично є продовженням напрямку Львів-Ужгород», – прокоментував Юрій Бучко.

За даними YouControl, дорожня фірма «Шляховик-Т» зареєстрована два роки тому у Теребовлі на Тернопільщині. 75% у статтуному фонді належить мешканцю Львівщини Миколі Карпецю, а 25% – мешканцю Теребовлі Олегу Вітковському.